کمیسیون امور داخلی: امروز زمان اتحاد و تجدید قواست

اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: در این بزنگاه حساس و خطیر تاریخی، هوشیاری و اقدام انقلابی و سریع مجلس خبرگان رهبری، آب یأسی بر آتش فتنه‌ها و امیدهای واهی دشمنان ریخت.

به گزارش ایلنا، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند که بی‌شک، استقرار شخصیتی فقیه، شجاع و پرورش‌یافته‌ی مکتب اصیل ولایت در جایگاه خطیر رهبری، نویدبخش تداوم پرقدرت راه روشن امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شهید است. 

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم

إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ

ملت شریف، بصیر و حماسه‌ساز ایران اسلامی

سلام علیکم؛ 

در روزهایی که ایران عزیز و جبهه عظیم مقاومت، داغدار کینه و جنایت دشمن شرور و سفاک در شهادت مظلومانه و مقتدرانه قافله‌سالار ولایت، حضرت امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) است، بار دیگر دست قدرت الهی از آستین اراده و بصیرت این امت به پا خاسته بیرون آمد. استکبار جهانی و دشمنان کوردل گمان می‌بردند که با این جنایت بزرگ، ارکان نظام اسلامی متزلزل شده و نور امید در دل مستضعفان عالم خاموش می‌گردد، غافل از آنکه خون پاک آن رهبر شهید، رویش‌های تازه‌ای در شجره طیبه انقلاب اسلامی رقم خواهد زد. 

در این بزنگاه حساس و خطیر تاریخی، هوشیاری و اقدام انقلابی و سریع نمایندگان شما ملت فهیم در مجلس خبرگان رهبری، آب یأسی بر آتش فتنه‌ها و امیدهای واهی دشمنان ریخت. انتخاب شایسته، مدبرانه و الهی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) به عنوان سومین سکاندار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تجلی‌بخش الطاف خفیه الهی و مایه طمأنینه و آرامش قلوب جریحه‌دار امت اسلامی گردید. 

این انتخاب مبارک و این زعامت شکوهمند را به شما ملت بزرگ، صبور و شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و تمامی رزمندگان جبهه مقاومت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. 

بی‌شک، استقرار شخصیتی فقیه، شجاع و پرورش‌یافته‌ی مکتب اصیل ولایت در جایگاه خطیر رهبری، نویدبخش تداوم پرقدرت راه روشن امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شهید است. امروز، شما ملت غیور ایران با تکیه بر عهد دیرین خود با اسلام و انقلاب، نشان دادید که پرچم مقاومت و ولایتمداری هرگز بر زمین نخواهد افتاد. 

امروز روز اتحاد، همبستگی و تجدید قواست. ما دوشادوش یکدیگر و تحت زعامت ولی امر و مقتدای جدید خود، با عزمی راسخ‌تر از گذشته در مسیر مبارزه بی‌امان با استکبار جهانی گام برمی‌داریم و عهد می‌بندیم که تا تحقق وعده قطعی پروردگار، آزادی قدس شریف و براندازی و محو کامل رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی از صفحه روزگار، لحظه‌ای از پای ننشینیم. 

پروردگارا، سایه پرمهر رهبر معظم انقلاب اسلامی را بر سر این امت مستدام بدار و توفیق پاسداری از خون پاک شهدا را تا سپردن پرچم این انقلاب به دست صاحب اصلی آن، حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه) به همه ما عنایت فرما.»

