به گزارش ایلنا، این موج هم با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» به اجرا در آمده است. این سومین موج پس از معرفی رهبر جدید انقلاب اسلامی است.

اهداف این موج موشکی، شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی است که در آن، موشک‌های قدر و خرمشهر شلیک شده است.

سپاه به دشمن اخطار داد: «️لحظه‌به‌لحظه عرصه بر شما تنگ‌تر خواهد شد. وضع و شرایط وخیم آژیر به آژیر را فراموش نخواهید کرد و همچنان آتش پرحجم بر سر شما خواهد بارید.»

س️پاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرده «درگیری صهیونیست‌ها هنگام فرار از فرودگاه بن‌گوریون واقعیت شرایط وخیم و اسفناک رژیم ناتوان را نشان می‌دهد.»