پیام دبیرکل جبهه همدلی ملی ایرانیان درباره انتخاب رهبری سوم انقلاب
دبیرکل جبهه همدلی ملی ایرانیان درباره انتخاب رهبری سوم انقلاب پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخاب شایسته، دقیق و بهموقع حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(دامظلهالعالی) بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، جلوهای از اقتدار، بینش الهی و پویایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و نشانهای از عنایات خاصه حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) است.
اینجانب ضمن تبریک این رخداد بزرگ و مبارک به ملت شریف و انقلابی ایران، بیعت و تبعیت خویش با رهبری فرزانه حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را اعلام نموده و همانگونه که پیروی از امامین انقلاب اسلامی را وظیفه الهی میدانستم، پیروی از منویات و رهنمودهای رهبر معظم جدید انقلاب را نیز تکلیف شرعی و انقلابی خود میدانم.
از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم تا روح مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی را در اعلی علیین متنعم گرداند و به رهبر فرهیخته و شایسته کنونی، عمر با عزت و توفیقات روزافزون عنایت فرماید.
سعید محمد
دبیرکل جبهه همدلی ملی ایرانیان