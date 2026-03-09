پیام دبیرکل جبهه همدلی ملی ایرانیان درباره انتخاب رهبری سوم انقلاب

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخاب شایسته، دقیق و به‌موقع حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(دام‌ظله‌العالی) به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای از اقتدار، بینش الهی و پویایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و نشانه‌ای از عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) است.

اینجانب ضمن تبریک این رخداد بزرگ و مبارک به ملت شریف و انقلابی ایران، بیعت و تبعیت خویش با رهبری فرزانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را اعلام نموده و همان‌گونه که پیروی از امامین انقلاب اسلامی را وظیفه الهی می‌دانستم، پیروی از منویات و رهنمودهای رهبر معظم جدید انقلاب را نیز تکلیف شرعی و انقلابی خود می‌دانم.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم تا روح مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی را در اعلی علیین متنعم گرداند و به رهبر فرهیخته و شایسته کنونی، عمر با عزت و توفیقات روزافزون عنایت فرماید.

سعید محمد

دبیرکل جبهه همدلی ملی ایرانیان

انتهای پیام/