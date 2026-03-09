پیام حسن روحانی درباره انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به رهبری انقلاب
به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم در پی انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدّار

شهادت رهبر عالیقدر و والد معظّم و دیگر اعضای بیت مکرم را تسلیت و انتخاب حضرتعالی توسط مجلس خبرگان را به رهبری انقلاب اسلامی، تبریک می‌گویم.

از درگاه خداوند متعال مسألت دارم در این شرایط خطیر و حساس که کشور آماج تهاجم متجاوزین قرار گرفته است، جنابعالی را در راهبری نظام، تقویت وحدت، انسجام و اقتدار ملّی، حفظ تمامیت ارضی ایران، حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور و تأمین عدالت و رفاه برای مردم صبور و فداکارمان توفیق عنایت فرماید.»

