«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدّار

شهادت رهبر عالیقدر و والد معظّم و دیگر اعضای بیت مکرم را تسلیت و انتخاب حضرتعالی توسط مجلس خبرگان را به رهبری انقلاب اسلامی، تبریک می‌گویم.

از درگاه خداوند متعال مسألت دارم در این شرایط خطیر و حساس که کشور آماج تهاجم متجاوزین قرار گرفته است، جنابعالی را در راهبری نظام، تقویت وحدت، انسجام و اقتدار ملّی، حفظ تمامیت ارضی ایران، حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور و تأمین عدالت و رفاه برای مردم صبور و فداکارمان توفیق عنایت فرماید.»