پیام حسن روحانی درباره انتخاب آیتالله مجتبی خامنهای به رهبری انقلاب
حسن روحانی خطاب به آیتالله خامنهای رهبر انقلاب گفت: از درگاه خداوند متعال مسألت دارم در این شرایط خطیر و حساس که کشور آماج تهاجم متجاوزین قرار گرفته است، جنابعالی را در راهبری نظام، تقویت وحدت، انسجام و اقتدار ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران، حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور و تأمین عدالت و رفاه برای مردم عنایت فرماید.
به گزارش ایلنا، متن پیام حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم در پی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسماللهالرحمنالرحیم
حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دامت برکاته)
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدّار
شهادت رهبر عالیقدر و والد معظّم و دیگر اعضای بیت مکرم را تسلیت و انتخاب حضرتعالی توسط مجلس خبرگان را به رهبری انقلاب اسلامی، تبریک میگویم.
از درگاه خداوند متعال مسألت دارم در این شرایط خطیر و حساس که کشور آماج تهاجم متجاوزین قرار گرفته است، جنابعالی را در راهبری نظام، تقویت وحدت، انسجام و اقتدار ملّی، حفظ تمامیت ارضی ایران، حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور و تأمین عدالت و رفاه برای مردم صبور و فداکارمان توفیق عنایت فرماید.»