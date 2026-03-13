رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مورد هدف قرار گرفتن مخازن سوخت در کشور در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و نوسانات قیمت نفت به واسطه بستن تنگه هرمز توسط ایران گفت: دشمنان در طول ۴۷ سال گذشته مشکلات زیادی برای ما ایجاد کردند و فکر می‌کردند که بالاخره مردم و نظام ما سقوط می‌کند، اما نمی‌دانستند که این نظام و این انقلاب بر پایه مردم‌سالاری است؛ یعنی اصل، مردم هستند.

وی ادامه داد: امام شهید ما مقام معظم رهبری، همیشه در صحبت‌هایشان یکی از موضوعات اصلی‌شان مردم بوده‌اند. هیچ‌وقت مردم را مورد عتاب و خطاب قرار نمی‌دادند؛ مسئولان را مورد عتاب و خطاب قرار می‌دادند، از مردم همیشه تشکر و تقدیر می‌کردند و آن‌ها را دعوت می‌کردند؛ این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

سنگدوینی با اشاره به اینکه دشمنان احمق هستند، بیان کرد: می‌گویند که خدا دشمنان ما را از میان احمق‌ها آفریده است، خدا شاهد است که این‌ها مردم ما را نشناخته‌اند و شاید خود ما هم هنوز آن‌طور که باید و شاید مردم خودمان نشناختیم؛ اما دشمنان اصلا مردم نشناخته‌اند و نمی‌دانند مردم ما چگونه استوار ایستاده‌اند.

وی یادآور شد: همین امسال، در سال ۱۴۰۴، دشمنان جدای از مشکلات ریز و درشت و موارد دیگر، در سه مسئله برای ما دردسر و مشکل ایجاد کردند؛ «جنگ دوازده‌روزه»، به تعبیر حضرت رهبر شهید ما «شبه‌کودتا» و یکی هم «جنگ رمضان» بود. اما در تمامی موارد ایران و مردمش قدرتمند حاضر شدند.

سنگدوینی تاکید کرد: در همان جنگ دوازده‌روزه ما به دنبال این بودیم که تنگه هرمز را ببندیم، اما آن‌ها دست از پا درازتر برگشتند، سه چهار روز مانده به پایان، گفتند آتش‌بس؛ چون قدرت جمهوری اسلامی ایران را دیدند،اکنون جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این موضوع محکم و مقتدر است،تنگه هرمز را بستیم و اجازه ندادیم عبوری صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه من تا چند روز پیش خبر داشتم که ۳۰۰ کشتی در آب‌های آزاد خلیج فارس سرگردان بودند، گفت: این تنگه را بستیم تا قدرت جمهوری اسلامی ایران را نشان دهیم. بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد انرژی دنیا در این تنگه است و این علاوه بر کالاهای اساسی و مواد غذایی است که از این مسیر عبور می‌کنند.

سنگدوینی تاکید کرد: علاوه بر اینکه بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کند، نفت، گاز، ال‌پی‌جی و ال‌ان‌جی همه از اینجا تأمین می‌شود. ایران ایستاد؛ چون ما همه امکانات را برای بستن تنگه هرمز از قبل آماده کرده‌ بودیم که اگر آن‌ها بخواهند دست از پا خطا کنند، اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون قیمت گاز بالا رفته، قیمت نفت بالا رفته است. چین اعلام کرد برای کشورهایی که قبلاً به آن‌ها صادرات داشت، دیگر صادرات انجام نمی‌دهد، چون خودش به انرژی نیاز دارد. وقتی خودش نیاز دارد، طبیعی است که صادرات انجام نمی‌دهد. قیمت جهانی نفت مدام در نوسان است، گاز طبیعی بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته و بنزین در آمریکا فکر می‌کنم بیش از ۵ دلار شده است. این تزلزل و مشکلات شدید در کشورهای مختلف ایجاد می‌کند.

این عضو کمیسیون انرژی بیان کرد: اکنون در تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس شرایط بسیار بدی حاکم است. آن‌ها هم اکنون دارند می‌فهمند که قدرت اصلی مردم هستند و قدرت اصلی ما نیروهای مسلح و مردم‌اند. این‌ها چیزی ندارند؛ فقط سرمایه دارند و به پشتوانه آن رژیم غاصب، یعنی همین آمریکای جنایتکار، حرکت می‌کردند. اکنون انرژی دنیا، نه فقط در همین منطقه بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، دچار مشکل شده است.

وی تاکید کرد: تنگه هرمز استراتژیک است، مطمئن باشید کشورهای اروپایی، کشورهای این حوزه و حتی چین دچار مشکل شده‌اند و خود آمریکا هم با مشکل مواجه شده است. مطمئن باشید هم دولت‌ها و هم مردم فشار سنگینی را اکنون به ترامپ وارد می‌کنند. نتانیاهو که فردی کثیف است را رها کنید؛ اما به ترامپ و دولتش فشار وارد می‌شود.

سنگدوینی گفت: دولت‌ها هر روز فشار می‌آورند که این چه وضعی است که آمریکا ایجاد کرده است؛ چون این جنگ، جنگی بود که خود آن‌ها شروع کردند و اصلاً دلیلی برای آغاز آن نداشتند. ما در حال مذاکره بودیم که آن‌ها جنگ را آغاز کردند. این بار هم در حال مذاکره بودیم و ترامپ به حرف نتانیاهو گوش داد و جنگ را شروع کرد. آقا هم گفتند اگر جنگ شود، جنگ منطقه‌ای خواهد بود و ما اکنون الحمدلله پیش هستیم؛ یعنی در جنگ جلو هستیم.

وی تاکید کرد: البته یک نکته وجود دارد؛ کشورهایی که دوست ما هستند و مسیرشان از تنگه هرمز عبور می‌کند مشکلی ندارند و به آن‌ها اجازه عبور داده می‌شود، اما آن‌هایی که متخاصم هستند و با پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهایی که به دولت آمریکا و رژیم صهیونی کمک می‌کنند، تردد می‌کنند اجازه عبور ندارند و چند کشتی آنان مورد هدف قرار گرفته است.

این عضو کمیسیون انرژی با اشاره وضعیت ذخایر سوخت و انرژی و هدف قرار گرفتن برخی از مخازن نفتی کشور گفت: در رابطه با بحث تأسیسات ما که در تهران هدف قرار گرفت باید گفت پیش از این هم چنین اقداماتی انجام شده بود و مورد هدف قرار گرفته بود. الحمدلله وزارت نفت و نیروهای مجموعه وزارت نفت که سال‌های سال بخش مهمی از نیازهای کشور را در حوزه نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌کنند و بخش عظیمی از منابع مالی و هزینه‌های دولت را در طول سال فراهم می‌آورند، با تمهیدات در نظر گرفته شده به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی گفت: نگرانی وجود ندارد نیروهای وزارت نفت که متخصص هستند تمهیدات لازم را آماده می‌کنند. در تماسی که من با عزیزان داشتم گفتند در حال فراهم کردن شرایط هستیم و سریع تعمیرات را انجام می‌دهند. حداقل من که در استان گلستان هستم که یک استان مهمان پذیر و مسافر است؛ مشاهده کردم شاید یک مقدار سهمیه کم شده باشد ولی پمپ بنزین‌ها به صورت روان کار خودشان را انجام می‌دهند.

