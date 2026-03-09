عراقجی؛
ایران در برابر هر توطئه کاملا آماده است
کد خبر : 1760460
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در صفحه ایکس خود نوشت : ایران در برابر هر توطئه کاملا آماده است ، ما نیز غافلگیریهای زیادی در آستین داریم.
۹ روز از «عملیات اشتباه حماسی» گذشته است؛ در حالی که قیمت نفت دو برابر شده و بهای همه کالاها با سرعتی سرسامآور در حال افزایش است. ما میدانیم که ایالات متحده در حال طراحی توطئه علیه تأسیسات نفتی و هستهای ماست، به این امید که شوک عظیم تورمی را مهار کند. ایران کاملاً آماده است.