پزشکیان:
انتخاب ارزشمند آیت الله خامنهای تجلی اراده مردم در حکمرانی است
کد خبر : 1760450
پزشکیان انتخاب ارزشمند آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را تجلی اراده مردم در حکمرانی دانست.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:
«انتخاب ارزشمند آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای تجلی اراده مردم در حکمرانی است.
حل مشکلات کشور با رهبری خردمندانه ایشان و با ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد و مشارکت مردم میتواند میسر شود از خداوند توفیق ایشان را در پاسداشت اتحاد مقدس و ساختن ایرانی پیشرفته و مستقل مسئلت دارم.»