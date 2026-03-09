بیانیه سازمان اطلاعات سپاه برای بیعت با رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، متن کامل بیانیه سازمان اطلاعات سپاه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم (سوره نساء، آیه ۵۹)

حمد و سپاس خداوند متعال را که بار دیگر بر ملت ایران و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان منت نهاد و زعامت انقلاب اسلامی را در دستان شخصیتی متقی، اندیشمند، جوان و مسلط به مسائل کلان کشور و جهان قرار داد.

انتخاب جناب مستطاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) توسط مجلس خبرگان رهبری در شرایطی که کشور به نبردی تمام‌کننده با سردمداران استکبار جهانی مشغول است، نشانه کارآمدی و مسئولیت‌شناسی این نهاد محترم است.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تسلیت مجدد شهادت امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای(قدس سره)، بیعت خود را با فرمانده معظم کل قوا اعلام داشته و عهد می‌بندد که سربازان گمنام امام زمان(عج) در سپاه پاسداران، تا آخرین قطره خون خود در پاسداری از امنیت انقلاب اسلامی در داخل کشور، توسعه مرز‌های امنیتی ج. ا. ایران و بر هم زدن نقشه‌های ضدامنیتی دشمنان، لحظه‌ای فروگذار نکرده و مطیع اوامر جناب‌عالی خواهند بود.

در شرایطی که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در حال تحمیل اراده ملت‌های مسلمان به نظام سلطه و شکل‌دهی به معادله جدید قدرت در منطقه هستند، انتخاب معظم‌له به رهبری نظام اسلامی، قطعا گامی جدید در مسیر توسعه تمدنی انقلاب اسلامی خواهد بود.

وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی