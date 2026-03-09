پیام مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت در پی انتخاب رهبر سوم
به مناسبت انتخاب آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومتدر پیامی تاکید کرد: امروز جبهه مقاومت که با خون پاک هزاران مجاهد گمنام در منطقه استوار شده است، چشم امید به استمرار راه انقلاب اسلامی و رهبری حکیمانه آن دارد؛ راهی که پرچم آن از تهران تا بغداد، دمشق، بیروت و غزه الهامبخش ملتهای آزاده برای ایستادگی در برابر ظلم و استکبار بوده و خواهد بود.
به گزارش ایلنا، متن پیام مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخاب شایسته حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) از سوی مجلس خبرگان رهبری به جایگاه خطیر و سرنوشتساز رهبری انقلاب اسلامی، جلوهای دیگر از تداوم هدایت الهی در مسیر نهضت عظیم ملت ایران و مایه امید و دلگرمی برای امت اسلامی و جبهه گسترده مقاومت در سراسر جهان است.
ملت بزرگ ایران که با رهبری الهی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)و با هدایتهای حکیمانه و تاریخی امام وقائد شهید آیت الله خامنهای(ره) توانست پرچم عزت، استقلال و مقاومت را در عصر جدید برافرازد، امروز نیز با اتکال به لطف الهی و در سایه رهبری عالمی فرزانه، مجاهدی آشنا با روح انقلاب و میراث گرانسنگ آن، مسیر پرافتخار خود را با صلابت ادامه خواهد داد.
مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت، که رسالت خود را پاسداری از حقیقت انقلاب اسلامی، روایت حماسههای دفاع مقدس و بازتاب مجاهدتهای جبهه مقاومت میداند، این انتخاب را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و همه دلدادگان آرمانهای انقلاب اسلامی در سراسر جهان تبریک و تهنیت عرض میکند.
بیتردید پیشینه علمی، بصیرت عمیق دینی و انقلابی و شناخت دقیق ایشان از ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی و تحولات جهان اسلام، سرمایهای بزرگ برای استمرار راه امامین انقلاب ، پاسداری از میراث خون شهیدان و هدایت کشتی انقلاب اسلامی در مسیر عزت، پیشرفت و عدالت خواهد بود.
امروز جبهه مقاومت که با خون پاک هزاران مجاهد گمنام در منطقه استوار شده است، چشم امید به استمرار راه انقلاب اسلامی و رهبری حکیمانه آن دارد؛ راهی که پرچم آن از تهران تا بغداد، دمشق، بیروت و غزه الهامبخش ملتهای آزاده برای ایستادگی در برابر ظلم و استکبار بوده و خواهد بود.
ما اصحاب قلم و روایتگران فرهنگ ایثار و شهادت، ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری اعلام میداریم که همچنان با قلم، اندیشه و رسانه، در سنگر روایت حقیقت، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت استوار خواهیم ایستاد و این راه نورانی را ادامه خواهیم داد.
از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات، تأییدات و عنایات الهی آیت الله سیدمجتبی خامنه ای در هدایت امت اسلامی و پیشبرد آرمانهای بلند انقلاب اسلامی مسألت داریم.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت