آمریکا پدافندش را پشت مخازن نفت کشورهای منطقه پنهان کرده و مسئولیت حوادث آینده با ترامپ است

به گزارش ایلنا، سید محمد مرندی تحلیل‌گر سیاسی در شبکه ایکس نوشت: من مطلع شده‌ام که رژیم ترامپ برخی از پرتابگرها و سامانه‌های پدافند هوایی خود را در نزدیکی مخازن نفتی کشورهای منطقه مستقر کرده و از آن مکان‌ها شلیک می‌کند.

​اگر حوادث بزرگتری در جریان حمله به این مراکز رخ ​​دهد، تقصیر متوجه ترامپ و رژیم‌هایی است که به آن‌ها اجازه حضور و شلیک از خاک خود را داده‌اند.

