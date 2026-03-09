آمریکا پدافندش را پشت مخازن نفت کشورهای منطقه پنهان کرده و مسئولیت حوادث آینده با ترامپ است
کد خبر : 1760437
یک تحلیل گر سیاسی نوشت: آمریکا پدافندش را پشت مخازن نفت کشورهای منطقه پنهان کرده و مسئولیت حوادث آینده با ترامپ است.
به گزارش ایلنا، سید محمد مرندی تحلیلگر سیاسی در شبکه ایکس نوشت: من مطلع شدهام که رژیم ترامپ برخی از پرتابگرها و سامانههای پدافند هوایی خود را در نزدیکی مخازن نفتی کشورهای منطقه مستقر کرده و از آن مکانها شلیک میکند.
اگر حوادث بزرگتری در جریان حمله به این مراکز رخ دهد، تقصیر متوجه ترامپ و رژیمهایی است که به آنها اجازه حضور و شلیک از خاک خود را دادهاند.