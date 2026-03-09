بازدید میدانی رئیس کل محاکم تهران از مجتمعهای قضایی سهگانه/ تأکید بر استمرار عدالت در شرایط حساس کشور
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، در ادامه برنامههای نظارتی خود با حضور در مجتمعهای قضایی عدالت، دعاوی تجاری و شرکتهای دانشبنیان و ارشاد، ضمن بررسی میدانی فرآیند رسیدگی به پروندهها، بر ضرورت تداوم خدمترسانی مؤثر و بدون وقفه به مردم حتی در شرایط دشوار کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، ربیع اله قربانی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در ادامه برنامههای نظارتی و بازدیدهای میدانی از مجتمعهای قضایی، با حضور در مجتمعهای قضایی عدالت، دعاوی تجاری و شرکتهای دانشبنیان و ارشاد از بخشهای مختلف این مجتمعها بازدید کرد. در این بازدیدها روند رسیدگی به پروندهها و نحوه ارائه خدمات قضایی به مراجعان از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.
این بازدیدها با هدف ارزیابی میدانی وضعیت فعالیت مجتمعهای قضایی و شناسایی مسائل و چالشهای موجود در روند خدمترسانی انجام شد. رئیس کل محاکم تهران در جریان حضور در شعب و واحدهای مختلف با قضات، کارکنان و مسئولان بخشها گفتوگو کرد.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر ضرورت حفظ انسجام، آمادگی و استمرار خدمترسانی مؤثر به مردم تأکید کرد و بیان داشت؛ با وجود شرایط دشوار و فضای جنگی، همکاران پرتلاش محاکم با روحیهای متعهدانه و انقلابی در تمامی مجتمعهای قضایی ۳۶گانه تهران بزرگ به خدمترسانی ادامه میدهند و روند رسیدگی به پروندهها بدون وقفه در حال انجام است.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران همچنین تلاشها و روحیه مسئولیتپذیری همکاران قضایی و اداری در ادامه انجام وظایف در این شرایط را قابل تقدیر دانست. قربانی ادامه فعالیت منظم مجتمعهای قضایی را نشانه تعهد کارکنان دستگاه قضایی در خدمت به مردم عنوان کرد.
وی با تأکید بر اهمیت دقت، سرعت و کیفیت در رسیدگی به پروندهها، اظهار داشت: رسیدگی عادلانه و بهموقع به پروندهها از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است. این امر نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و تأمین امنیت حقوقی در جامعه دارد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در بازدید از مجتمع قضایی دعاوی تجاری و شرکتهای دانشبنیان نیز بر اهمیت رسیدگی تخصصی به پروندههای این حوزه تأکید کرد.
وی حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی و فناورانه را در شرایط کنونی برای تقویت فضای کسبوکار را ضروری دانست.
در ادامه این بازدیدها، مسائل و دغدغههای مطرحشده از سوی قضات و کارکنان مجتمعهای قضایی مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کل محاکم تهران با استماع دیدگاهها و پیشنهادهای همکاران، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع برخی مشکلات صادر کرد.
وی همچنین بر تقویت هماهنگی میان بخشهای مختلف و استفاده از ظرفیتهای موجود برای تسریع در روند رسیدگی به پروندهها تأکید کرد. وی گفت: حضور میدانی مدیران میتواند در شناسایی دقیق مسائل و بهبود روند خدمترسانی مؤثر باشد.