پیام تبریک سخنگوی قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی انتخاب شایسته حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی

سلام علیکم

با عرض تسلیت و تعزیت مجدد داغ جانکاه شهادت امام المسلمین و مجاهد راستین اسلام حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به دست استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار، انتخاب شایسته حضرت مستطاب عالی از سوی مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران را تبریک و تهنیت عرض نموده و دوام سلامتی و توفیقات روز افزون حضرت عالی را در ظل عنایات حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فدا، از درگاه حق تعالی مسئلت دارم.

بی‌شک انقلابی که حضرت امام خمینی ره، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان‌گزار نظام جمهوری اسلامی ایران در عصر غیبت حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، پس از سال‌ها مجاهدت خستگی‌ناپذیر و به پشتیبانی ملت قهرمان ایران و با الهامات غیبی از درگاه خداوند متعال و تمسک به آیین نجات‌بخش اسلام و در سایه اصل مترقی ولایت فقیه آفرید و طومار استکبار و استبداد و استعمار و استحمار را پس از قرن‌ها در کشور ایران در هم پیچید و با رهبری داهیانه و با صلابت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (ره)، این مسیر الهی تحکیم و تثبیت شد، رجاء واثق دارم که در دوران رهبری حضرت مستطاب عالی به عنوان منتخب خبرگان ملت، این انقلاب در همه ابعاد با اقتدار، عزت و سربلندی توسعه و تداوم خواهد یافت و ان‌شاء‌الله زمینه‌ساز ظهور دولت حقه موعود خواهد شد.

در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز که کشور عزیزمان مورد هجوم دولت جنایت‌کار آمریکا و رژیم منحوس صهیونی قرار گرفته است، وقت‌شناسی و حضور در صحنه و همراهی و هم‌گامی آحاد ملت و بیعت قاطعانه ارکان حاکمیت با حضرت مستطاب عالی، موجب پیروزی اسلام و مسلمین و هزیمت و سرافکندگی دشمنان را در همه عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در پی خواهد داشت.

قطعا با تفضل الهی و تأییدات حضرت ولی‌عصر، رهبری داهیانه حضرت‌عالی، رمز موفقیت و تداوم استقلال و یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور و امتداد پیشرفت ایران عزیز بوده و فراگیر شدن اسلام ناب محمدی و سرافرازی جمهوری اسلامی را در عرصه‌های بین‌المللی برای جهانیان هویدا خواهد ساخت.

والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته

اصغر جهانگیر، سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه