بیعت مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر انقلاب

«الحمدلله الذی هدانا لهذا وماکنا لنهتدی لولا ان هدانا الله

ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت جانگداز قائد عظیم الشان،حضرت امام خامنه‌ای (قدس سره) انتخاب ولی فقیه و رهبر والا مقام انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) توسط مجلس خبرگان رهبری را به آحاد ملت وفادار،غیور و مقاوم ایران و امت اسلام و تمامی آزادگان و آزادیخواهان جهان به ویژه خانواده‌های شهیدان و ایثارگران صمیمانه تبریک عرض می کنیم.

با عنایت حضرت حق و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) ملت سرافراز ایران، از وجود رهبری فقیه، جامع الشرایط و وارسته، عادل و سیاستمدار برخوردار شد.

این انتخاب هوشمندانه در اوج جنگ با دشمنان غداری چون آمریکای جنایتکار و رژیم خون‌آشام صهیونیستی نویدبخش استمرار آرمان‌های امامین انقلاب و پاسخی دندان‌شکن به معاندان و دشمنان ملت سرافراز ایران بوده و ثمره استقامت و پایداری و تجلی قدرت ملت قهرمانی است که در مسیر اعتلای ایران اسلامی، عزتمندانه ایستادگی کرده و بر پیمان وثیق خویش با آرمان‌های رهبر شهیدشان پای فشردند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام،با قدرشناسی از اقدام شجاعانه و تاریخی مجلس خبرگان رهبری، این انتخاب شایسته و به هنگام را ارج دانسته و ضمن بیعت با معظم له و اعلام تبعیت از ایشان همگان را به این بیعت و پیمان الهی دعوت و توصیه نموده و از درگاه حضرت حق، سلامتی ،طول عمر و دوام توفیقات حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را مسالت می‌نماید.»