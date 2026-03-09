رئیس مجلس خبرگان رهبری:
انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی «شایسته و سرنوشتساز» است
آیتالله محمدعلی موحدی کرمانی در پیامی، جانشینی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را اقدامی مهم و اثرگذار از سوی مجلس خبرگان توصیف و بر نقش او در تحقق اهداف متعالی اسلامی تاکید کرد کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام آیت الله موحدی کرمانی به شرح زیر است:
«حضرت آیتالله آقای حاج سیّد مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران (دامت برکاته).
سلام علیکم و رحمة الله
ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب؛ حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) انتخاب شایسته، سرنوشت ساز، متقن و قاطع شما به عنوان جانشین آن رهبر شهید را که دل همهی عاشقان و شیفتگان به اسلام و انقلاب را به آرامش و اطمینان رساند؛ به ملت شریف و امت اسلامی تبریک می گویم.
بی شک انتخاب شما که شخصیتی کارآزموده، امین، شجاع و اسلام شناس هستید، در این شرایط حسّاس کشور، گامی بزرگ و اقدامی انقلابی و مؤمنانه از سوی خبرگان بصیر و آگاه بوده است و اثرات مهم و سرنوشت سازی در تحقق اهداف متعالی اسلامی خواهد داشت.
از خداوند متعال، دوام توفیقات و تأییدات آن وجود مبارک را خواستارم و برای عزت و عظمت ایران اسلامی، تحقق نصرت و پیروزی علیه ظلم و کفر جهانی در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و هدایتهای راهگشا و داهیانهی جنابعالی دعاگو هستم.
محمدعلی موحدی کرمانی
رئیس مجلس خبرگان رهبری»