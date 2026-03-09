به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه، با بیان اینکه آن چیزی که وظیفه دولت است، تأمین نیازهای ضروری مردم است، گفت: همه وزارتخانه‌ها در این زمینه فعال هستند و با بازدیدهای میدانی که انجام شده، از جمله بازدیدهایی که خود بنده در روزهای گذشته از فروشگاه‌های متعدد داشتم، خوشبختانه در شهر تهران و اطراف تهران کالاها به وفور وجود دارد و کمبودی مشاهده نمی‌شود.



وی افزود: این موضوع نتیجه برنامه‌ریزی‌های از قبل تعیین‌شده دولت بود و در حال حاضر همه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم است و این موضوع برای ما در اولویت قرار دارد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به حملات دشمن به مخازن سوخت گفت: بعد از حمله دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به انبارهای نفتی و بنزینی اطراف تهران، طبیعتاً نگرانی‌هایی ایجاد شد. خوشبختانه با همکاری و حمایت‌هایی که در محل وجود داشت، آتش مهار شد و بلافاصله همکاران ما در وزارت نفت برنامه‌ریزی کردند تا تمهیداتی اندیشیده شود که عرضه بنزین در تهران دچار اختلال نشود.



قائم‌پناه با تاکید بر اینکه از قبل در پمپ‌بنزین‌ها بنزین وجود داشت، خاطرنشان کرد: مقداری از سهمیه نیز موقتا کاهش داده شد. امیدواریم مردم نیز این موضوع را بپذیرند و مصرف خود را کاهش دهند تا در یکی دو روز آینده بتوانیم انتقال بنزین مورد نیاز تهران را انجام دهیم؛ خوشبختانه در وزارت نفت و از سوی مدیرعامل شرکت پخش و فرآورده‌های نفتی تمهیدات و اقدامات لازم انجام شده است.



وی با اشاره به بازدید میدانی خود از جایگاه‌های سوخت افزود: طی روز گذشته نیز بازدید میدانی از جایگاه‌های سوخت داشتیم که مشکل خاصی مشاهده نشد و امیدواریم در یکی دو روز آینده این موضوع به طور کامل برطرف شود.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین درباره وضعیت خدمات بانکی گفت: روز گذشته به بانک‌ها مراجعه کردیم و بانک‌ها نیز فعال هستند و خدمات لازم را ارائه می‌دهند.



قائم‌پناه با اشاره به بازدید از مراکز درمانی اظهار کرد: در برخی بیمارستان‌های تهران مجروحان حوادث اخیر حضور دارند؛ مجروحانی از مردم عادی در مناطقی مانند میدان انقلاب و نازی‌آباد و ... . بنده مجموعه‌ای از بیمارستان‌ها را بازدید کردم و واقعاً انسان متأثر می‌شود وقتی می‌بیند پیرزنان، پیرمردان و حتی کودکان این سرزمین توسط رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار مورد هدف قرار گرفته‌اند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه از کادر درمان قدردانی کرد و گفت: در اینجا از پزشکان و پرستاران عزیز قدردانی می‌کنم که با دلاوری و شجاعت در حال خدمت‌رسانی به مردم و مجروحان هستند.



قائم‌پناه افزود: نکته‌ای که در بازدید از بیمارستان‌ها مشاهده کردم این بود که نه‌تنها بیماران اورژانسی پذیرش می‌شوند، بلکه بیماران معمولی که نیاز به درمان یا عمل جراحی دارند نیز تحت درمان قرار می‌گیرند. در چند بیمارستان مشاهده کردم بیمارانی که در شرایط عادی نیاز به جراحی دارند، همچنان مورد عمل جراحی قرار می‌گیرند.



وی تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده شجاعت پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان‌های کشور است که علیرغم حملات دشمن به تهران، بدون هیچ درنگی به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت تأمین دارو گفت: تا این لحظه خوشبختانه کمبود دارویی نداشته‌ایم و این موضوع نیز نتیجه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از قبل از جنگ است.



قائم‌پناه افزود: از قبل احتمال حمله دشمن و دولت آمریکا پیش‌بینی شده بود و به همین دلیل تمهیدات لازم برای تأمین مواد غذایی، سوخت، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.

