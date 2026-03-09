قالیباف: ممکن است نفت تا مدت‌ها سه رقمی باقی بماند

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است نفت تا مدت‌ها سه رقمی باقی بماند، گفت: ‌زمین‌گیر شدن اقتصادهای جهانی نتیجه محتمل این جنگ است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «آثار اقتصادی گسترش این جنگ به سطح زیرساخت‌ها، در سراسر منطقه و جهان، بسیار وسیع و طولانی‌مدت خواهد بود. ممکن است نفت تا مدت‌ها سه رقمی باقی بماند. ‌زمین‌گیر شدن اقتصادهای جهانی نتیجه محتمل این جنگ است. سیاست ‌«اول اسرائیل»⁩ نه تنها آمریکا که ممکن است تمام جهان را با خود به زیر بکشد.»

 

