به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «آثار اقتصادی گسترش این جنگ به سطح زیرساخت‌ها، در سراسر منطقه و جهان، بسیار وسیع و طولانی‌مدت خواهد بود. ممکن است نفت تا مدت‌ها سه رقمی باقی بماند. ‌زمین‌گیر شدن اقتصادهای جهانی نتیجه محتمل این جنگ است. سیاست ‌«اول اسرائیل»⁩ نه تنها آمریکا که ممکن است تمام جهان را با خود به زیر بکشد.»