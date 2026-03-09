قالیباف: ممکن است نفت تا مدتها سه رقمی باقی بماند
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است نفت تا مدتها سه رقمی باقی بماند، گفت: زمینگیر شدن اقتصادهای جهانی نتیجه محتمل این جنگ است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «آثار اقتصادی گسترش این جنگ به سطح زیرساختها، در سراسر منطقه و جهان، بسیار وسیع و طولانیمدت خواهد بود. ممکن است نفت تا مدتها سه رقمی باقی بماند. زمینگیر شدن اقتصادهای جهانی نتیجه محتمل این جنگ است. سیاست «اول اسرائیل» نه تنها آمریکا که ممکن است تمام جهان را با خود به زیر بکشد.»