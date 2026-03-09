حمله آمریکا به ناوشکن «دنا» هیچ توجیهی در حقوق بینالملل ندارد/ما نگران جان شهروندان ایرانی هستیم برخی کشورها نگران قیمت سوخت
«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری امروز (دوشنبه ١٨ اسفندماه) گفت: امروز دومین هفته از نبرد حماسی ایرانیان علیه نظامی وحشیانه از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا است. در این حدود دو هفته، سربازان و نگهبانان ایران بهخوبی نشان دادند که در برابر دشمن چگونه جانبازی میکنند و چگونه برای عزت و مانایی ایران عزیز فداکاری میکنند.
بقایی در پاسخ به این سوال که رئیسجمهور آمریکا در روزهای گذشته در پاسخ به سؤالی گفته است که نقشه ایران پس از جنگ تغییر خواهد کرد؛ اظهاراتی که به معنای همراهی رئیسجمهور ایالات متحده با رژیم صهیونیستی برای تجزیه ایران تعبیر شده است. همزمان، اخباری هم درباره احتمال تلاش آمریکا برای اشغال جزایر ایرانی از جمله خارک مطرح شده است. پاسخ وزارت امور خارجه به این اظهارنظر رئیسجمهور آمریکا و طرح نقشههایی برای احتمال ورود زمینی متجاوز به داخل خاک ایران چیست، گفت: اراده ملت ایران ملاک است، نه اراده بیگانگان شرور. رئیسجمهور آمریکا و دیگران درباره بسیاری از نقاط دنیا، از کانادا گرفته تا سایر کشورها، اظهار نظر کردهاند؛ گویی کل کره زمین، زمینی مرغوب است و دولتها در واقع بنگاههای املاک هستند، در حالیکه کشورها بر اساس حاکمیت ملی، اراده ملتها و حق تعیین سرنوشت ملتها شکل میگیرند.
وی ادامه داد: مرزهای هر کشور برآیند تحولات تاریخی، اجتماعی و دینی است و در واقع عصاره هویت یک ملت به شمار میآید. در مورد مردم ایران نیز، نقشه ایران نشاندهنده همه آن چیزهایی است که تکتک ایرانیان به آن افتخار میکنند و برای پاسداشت آن حاضرند جان خود را تقدیم کنند.
بقائی افزود: بنابراین، از یک سو باید در نظر داشت که ایران همواره گورستان آرزوها و اوهام بیگانگان بوده است. از سوی دیگر، کشورها باید آگاه باشند که جمهوری اسلامی ایران از کیان کشور، مرزها و تمامیت سرزمینی خود پاسداری خواهد کرد. اما در عین حال، سایر کشورهایی که یا بیتفاوتی پیشه کردهاند یا گمان میکنند اگر در گوشه عافیتطلبی بنشینند و نظارهگر این روند غیرقانونی باشند، نهایتاً خود به سلامت از آن خارج خواهند شد، سخت در اشتباهاند؛ چرا که اتفاقی که در حال وقوع است، همه هنجارهای شناختهشده بینالمللی را در معرض خطر قرار داده است. از این رو، تکتک دولتها و همه انسانهای آزادهای که دغدغه امنیت بینالمللی و کرامت انسانی دارند، نباید نسبت به این موضوع بیتفاوت باشند؛ زیرا بیتفاوتی در برابر بیعدالتی، بیتفاوتها را در نهایت به همدستان ظلم و بیعدالتی تبدیل خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره اهداف ایالات متحده از تجاوز به ایران گفت: در اینکه هدف آمریکا چیست، هیچ تردیدی وجود ندارد. مگر تا کنون کسی شک داشته است که هدف آمریکا، سیطره بر منابع کشورهای دیگر است؟ سخنان گراهام را دیدیم که با خوشحالی میگوید: اگر بتوانیم نفت ایران را نیز تصاحب کنیم، در کنار نفت ونزوئلا بر ۳۱ درصد از منابع نفتی جهان مسلط خواهیم شد. پیش از آن نیز وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ما به خاطر اسرائیل وارد جنگ شدیم. بنابراین، از این حیث که هدف و نیت آمریکا از تعرض نظامی به ایران چیست، به نظر میرسد نه برای مردم ما تردیدی وجود دارد، نه برای جامعه جهانی و نه برای مردم منطقه.
وی ادامه داد: آنچه اکنون روشن است این است که در حال حاضر، تمام تلاش، توجه و تمرکز ما معطوف به دفاع از کیان ایران در برابر این تجاوز وحشیانه است. من فکر میکنم ما در این ۴۷ سال، به اندازه کافی آنچه را که باید آموخته باشیم، آموختهایم.
اسماعیل بقائی افزود: فراتر از آن، همواره باید به یاد داشته باشیم که سابقه دشمنی، لجاجت و خصومت آمریکا با ایران تنها به سال ۱۹۷۹ بازنمیگردد، بلکه به سالهای ۱۹۵۳ و ۱۳۳۲ برمیگردد؛ زمانی که ایرانیان با نوعی خوشبینی یا حتی خوشخیالی، برای رهایی از شر استعمارگران دیگر به آمریکا روی آوردند، اما دیدیم که چگونه با همکاری آمریکا با کودتاچیان، این اعتماد ایرانیان به خیانت بدل شد. در این دو سال اخیر نیز مردم ما شاهد بودند که آمریکاییها چگونه دو روند دیپلماتیک را از میان بردند؛ در دو مقطع زمانی که ایران در حال انجام مذاکرات بود. بنابراین، تکلیف روشن است: تکلیف این است که ما با تمام توان، یکصدا و متحد، برای دفاع از کیان ایران ادامه دهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که رییس جمهور آمریکا که پیشتر از بازگرداندن عظمت به ایران سخن میگفت حالا ایرانیان را شرورترین مردم مینامد، این تناقض از چه نشات میگیرد، گفت: مدتها پیش مردم ایران را به تروریسم متهم میکردند. همه اینها فریبکاری بود. به گمان من، اکنون اگر از کودکان چند ساله ایران نیز پرسیده شود، شاید به اندازه تحلیلگران باسابقه بتوانند بهخوبی تشخیص دهند که همه آن سخنان چیزی جز فریب و دروغ نبود.
وی ادامه داد: این واقعیت را با مثلهکردن کودکان بیگناه مینابی و لامرد فارس دیدیم؛ با کشتن ورزشکاران زن در تهران دیدیم؛ همین دیروز با حمله به تأسیسات نفتی و بارش باران آلوده بر سر همه ایرانیان و محیط زیست کشورمان مشاهده کردیم. بنابراین مصداقها روشن است که منظور از «کمک آمریکا به ایران» چه نوع کمکی است. شرمآور آنکه حتی درباره حمله به مدرسه مینا نیز در ابتدا گفتند بررسی میکنیم و سپس دیروز اعلام کردند که این کار ایران بوده است. این میزان از وقاحت، بیمسئولیتی و عادیشدن جنایت و کشتار انسانها بهراستی تهوعآور است؛ تا جایی که حتی حاضر نیستند کوچکترین مسئولیتی در این زمینه بپذیرند. از این رو مرز میان دروغ و حقیقت روشن است. این جنگ، جنگ بر سر انسانیت است؛ جنگی میان طرفی که به دنبال سیطره، تخریب و کشتار است و در سوی دیگر ایران قرار دارد که با تمام توان برای پاسداری از عزت و کرامت انسانی و برای حفاظت از مردمان خود در برابر پلیدترین رفتارها مقاومت میکند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که ارتش ایالات متحده در حالی سخن از نابودی سیستم پدافندی و آفندی ایران سخن میگوید که همچنان حملات خود را ادامه میدهد، هدف واشنگتن از تداوم این حملات چیست، گفت: برخی مسائل آنقدر روشن است که به نظر میرسد اساساً جای پرسش ندارد. اینکه هدف، مردم ایران هستند، واقعیتی آشکار است. متجاوزان در حملات خود علیه ایران هیچ تمایزی میان اقوام گوناگون ایرانی قائل نمیشوند و هیچ تفاوتی میان بخشهای مختلف جامعه ایران نمیگذارند.
وی ادامه داد: همین اشارات و توصیفاتی که مطرح میشود، بخشی از یک روند مشخص است؛ روندی که شامل اهریمنسازی از طرف مقابل است؛ همان چیزی که در غرب از آن با عنوان «دیمنایز کردن» یاد میکنند؛ یعنی معرفی طرف مقابل بهعنوان اهریمن. همانگونه که گفته میشود ایرانیها انسانهایی شرور هستند تا در نتیجه، جهان در برابر جنایتهایی که علیه آنان صورت میگیرد، واکنشی نشان ندهد. این الگویی است که در موارد متعددی در نقاط مختلف جهان به کار گرفته شده است. خود این روند نیز نوعی جنایت است و نشاندهنده نیت خاص متجاوزان برای ارتکاب شدیدترین جنایتهای بینالمللی به شمار میآید. وظیفه ما، بهعنوان رسانه، ایجاب میکند که این واقعیتها را برای منطقه و جامعه جهانی تبیین کنیم؛ زیرا این یک روند است و به ایران و ایرانی محدود نخواهد ماند.
وی گفت: آنچه ایرانیان انجام میدهند تنها دفاع از ایران نیست؛ بلکه دفاع از انسانیت، دفاع از کرامت انسانی و دفاع از آزادی در برابر سیطرهطلبی است؛ تلاشی برای جلوگیری از نابودی هنجارهایی که جامعه جهانی برای شکلگیری آنها زحمت کشیده و تمدنهای مختلف برای تثبیت آن تلاش کردهاند، اما اکنون بهراحتی از سوی دو رژیم شرور در معرض آسیب قرار گرفته است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی در خصوص شانه خالی کردن آمریکا از پذیرش مسئولیت بمباران مدرسه دخترانه شجره طیبه گفت: اگر به مقدمه و آغاز جنگ و روندی که به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران منجر شد توجه کنیم، روشن میشود که نباید به دروغهایی که نماینده آمریکا تلاش میکند منتشر کند، اعتنا کرد. این دروغها تنها برای توجیه این جنایتها مطرح میشود. برای مردم ما و برای مردم منطقه کاملاً روشن است که هدف چیست. همانگونه که پیشتر گفتم، هدف شکستن یک ملت، تخریب یک کشور و کشتار انسانهاست.
بقائی خاطر نشان کرد: اگر به واقعیتها و فکتها توجه کنیم، در همان روز نخست که به بیت مقام معظم رهبری حمله شد و علاوه بر شهادت ایشان، جمعی از نخبگان نظامی و دفاعی ایران نیز به شهادت رسیدند، همزمان حمله به یک مدرسه نیز رخ داد. این موضوع بسیار معنادار است. در همان روز نخست، تعداد غیرنظامیان ـ زنان، کودکان و انسانهای بیگناهی که آسیب دیدند یا به شهادت رسیدند ـ بسیار بیشتر از افراد نظامی یا مقامهای ارشد بود. بنابراین روشن است که هدف، اعمال فشار و از میان بردن یک کشور و هویت آن است؛ هدفی که مطمئناً با ایستادگی ایرانیان هرگز محقق نخواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در پاسخ به این سوال که ایران بارها به کشورهای منطقه هشدار داده بود که حضور نظامی آمریکا در منطقه امنیت ساز نخواهد بود، آیا کشورهای منطقه به این باور رسیدهاند گفت: فکر میکنم صورت مسئله بسیار روشن است. این ده یا یازده روز برای همه ثابت کرد که حضور نظامی آمریکا در منطقه به هیچ عنوان امنیتساز و ثباتبخش نیست. برعکس، حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه تنها موجب ناامنی، ایجاد شکاف میان کشورهای منطقه و دامنزدن به تفرقه میان کشورهای اسلامی شده است.
وی ادامه داد: تاریخ به یاد خواهد داشت که در ماه مبارک رمضان، از خاک و امکانات برخی از کشورهای منطقه برای حمله به یک کشور مسلمان سوءاستفاده شد. این موضوعی نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. نکته دوم این است که آمریکا هیچ ارزشی برای امنیت کشورهای منطقه قائل نیست. همه همّ و غم آمریکا صرف صیانت از رژیم صهیونیستی است و برای آسایش، امنیت و آرامش هیچیک از کشورهای منطقه نه زمانی گذاشته و نه خواهد گذاشت. به همین دلیل، کشورهای منطقه باید از اتفاقاتی که در این چند روز رخ داده است، درس بگیرند.
بقائی گفت: از یک سو، ما بار دیگر این مطالبه را از همه کشورهای منطقه مطرح میکنیم که اجازه ندهند قلمرو و امکاناتشان مورد سوءاستفاده آمریکا قرار گیرد. این خواسته صرفاً بر اساس اصل همجواری نیست، بلکه بر مبنای یک اصل پذیرفتهشده در حقوق بینالملل مطرح میشود. بر اساس تعریف تجاوز، چنانچه کشوری قلمرو یا امکانات خود را در اختیار کشور ثالثی قرار دهد تا از آن برای حمله به کشور دیگری استفاده شود، مرتکب عمل متخلفانه بینالمللی شده و کشور مورد حمله را مجاز میکند که برای دفاع از خود به حق دفاع مشروع متوسل شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به قطعنامه پیشنهادی روسیه به شورای امنیت با هدف توقف درگیریها و بازگشت به میز مذاکره گفت: دوستان ما در نمایندگی ایران در نیویورک این موضوع را پیگیری میکنند. با این حال، باید به یک واقعیت تلخ نیز اشاره کرد و آن اینکه سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و شخص دبیرکل در ایفای وظایف روشن خود ذیل منشور ملل متحد ناکام بودهاند.
وی ادامه داد: شورای امنیت سازمان ملل متحد، طبق ماده ۳۹ منشور، در چنین وضعیتی که یک تجاوز نظامی آشکار علیه یک کشور عضو صورت گرفته است، موظف بود بلافاصله وارد عمل شود، طرفهای متجاوز را شناسایی کند و مسئولیتهای خود را برای توقف این جنایت انجام دهد؛ اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.
بقائی گفت: این مسئله نشان میدهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد بهشدت تحت تأثیر اعمال نفوذ آمریکا و برخی از متحدان آن قرار گرفته است. در این دو سال، ما شاهد فرسایش فزاینده اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل و نیز به حاشیه رفتن نهادهای بینالمللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، بودهایم. در غیاب چنین ایفای مسئولیتی از سوی این نهادها، جمهوری اسلامی ایران به اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود مصرانه ادامه خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص پاسخ وزیر امور خارجه به سوال خبرنگار آمریکایی در خصوص موضوع آتشبس گفت: البته فکر میکنم صحبتهای ایشان بهطور کامل و دقیق منعکس نشده است. اگر متن کامل پاسخ ایشان به پرسش خبرنگار را مشاهده کنید، منظور واقعی ایشان روشن میشود. با این حال تأکید میکنم که ما در یازدهمین روز از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم. این تجاوز و این جنگ را ما آغاز نکردهایم؛ جنگ بر ما تحمیل شد. ما در حال مذاکره بودیم و جنگ بهطور یکجانبه بر ما تحمیل شد.
وی گفت: در چنین شرایطی، جز دفاع و نشان دادن عزم و اراده خود برای مقاومت در برابر سیطرهطلبی آمریکا، کاری از دست ما ساخته نیست. در حال حاضر، تمام توان، توجه و ظرفیت ما معطوف به دفاع از کیان ایران است. توجه داشته باشید که تجاوز نظامی همچنان ادامه دارد و بنابراین در این وضعیت، صحبت کردن از هر موضوعی غیر از دفاع و پاسخ کوبنده به دشمن، جایگاه چندانی ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص جزئیات تماس تلفنی رئیسجمهور فرانسه با رئیسجمهور کشورمان گفت: گفتوگوها و تماسهایی که در این روزها صورت میگیرد، بیش از هر موضوع دیگری حول مسئله جنگ متمرکز است. در اینکه کشورها نگران این وضعیت هستند، تردیدی نیست؛ اما نوع نگرانی ما با نگرانی برخی کشورها متفاوت است. ما نگران جان شهروندان خود هستیم، چون بهعنوان کشوری که مستقیماً مورد تعرض نظامی و تجاوز وحشیانه متجاوزان قرار گرفته، مشغول دفاع هستیم.
وی ادامه داد: در مقابل، برخی کشورها نگرانیشان بیشتر درباره افزایش قیمت سوخت یا قیمت تمامشده محصولات در فروشگاههاست. البته ایراد نمیگیریم که نگران قیمت سوخت باشند، اما باید یادآوری کرد که تکتک این کشورها، از جمله فرانسه، عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند.
بقائی گفت: در این دو سه سال، کشورهای اروپایی به وظایف خود در قبال حفظ امنیت بینالمللی بهدرستی عمل نکردهاند و در برخی برههها، حتی به شکلگیری این روند کمک کردند. زمانی که به جای اصرار بر حاکمیت قانون و ایستادگی در برابر زیادهخواهی آمریکا، با آنها همکلام و همنوا شدند، بهویژه در شورای امنیت سازمان ملل در بحث بازگرداندن تحریمها و سایر موارد، این اقدامات باعث شد طرفهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات و نقض قانون جسورتر شوند.
وی خاطرنشان کرد: همین اتفاقات را میتوان در لبنان و سوریه نیز مشاهده کرد؛ سوریه یکی از کشورهای ضامن آتشبس در لبنان است. تجربه نشان میدهد که هر کشوری که داعیه صلح و امنیت بینالمللی دارد، ابتدا باید نگاه کند آیا تعهدات خود را انجام داده است یا خیر و آیا صادقانه برای پاسداشت صلح و جلوگیری از توسل طرفهای متجاوز به زور و قدرت نظامی تلاش کرده است یا نه.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص هدف قرار گرفته شدن «ناو دنا» از سوی زیردریایی آمریکایی در حالی که از میدان نبرد فاصله داشت، گفت: جنگی که شاهد آن هستیم، بسیار آشکار است. قواعد حقوق جنگ در رابطه با عملیاتهای نظامی در دریا بسیار روشن است. همانطور که اشاره شد، ناوشکن «دنا» در فرسنگها مایل دورتر از منطقه خلیج فارس هدف قرار گرفت. بنابراین، تجاوز نظامی آمریکا، جنایت و تجاوز محسوب میشود و هیچ توجیهی در حقوق بینالملل ندارد.
وی ادامه داد: بهطور مشخص، در ماجرای ناوشکن «دنا»، اقدام آمریکا حتی تاریخ را نسبت به عملکرد آلمان نازی روسفید میکند. آلمان نازی زمانی که کشتیهای انگلیسی را در چند نوبت غرق کرد، به کمک مجروحان شتافت و آنان را نجات داد، اما در این مورد، آمریکا نه تنها چنین نکرد، بلکه مانع از هرگونه کمک به ملوانان شجاع ایرانی شد. این جنایت هرگز از یاد ایرانیان و جامعه جهانی پاک نخواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این اقدام آمریکا نقض کنوانسیون لاهه ١٩٠٧ و بیانیه لندن ١٩٠٩ و کنوانسیون ٢ ژنو ١٩۴٩ در مورد حمایت و نجات کشتیهای آسیبدیده در دریا است و همچنین نقض ماده ۱۰ پروتکل الحاقی به کنوانسیون ۱۹۷۷ محسوب میشود.
وی افزود: میتوانم فهرست دیگری از قواعد و مقررات بینالمللی که به دلیل اقدام جنایتکارانه آمریکا در حمله به «دنا» نقض شده است، ارائه کنم. این موارد به سازمانهای ذیربط بینالمللی منعکس شده و بهعنوان یکی از هزاران مورد نقض حقوق و مقررات بشر دوستانه بینالمللی ثبت و ضبط خواهد شد و پیگیری قانونی خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از جان شهروندان غیرنظامی گفت: بهعنوان یک اصل، ما هم اعلام کردهایم و هم نشان دادهایم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به اصول و مبانی حقوق بشر دوستانه و اخلاق میدانند. پیشتر نیز عرض کردم که اگر تاریخ جنگ تحمیلی هشتساله ما با دیکتاتور وقت عراق، رژیم صدام، مرور شود، مشخص خواهد شد که رزمندگان ما هرگز مرتکب هیچ عمل غیرقانونی یا جنایت جنگی نشدند. این یک اصل اساسی و مبنایی است.
وی ادامه داد: طرف مقابل اما در همان اولین ضربات، شهروندان غیرنظامی، کودکان و اطفال معصوم ما را در شهرهای مختلف هدف قرار داد. حمله به زیرساختهای ما را مشاهده کردید؛ این حمله صرفاً تخریب چند مخزن سوخت نبود، بلکه جنایت علیه محیط زیست نیز محسوب میشود. جنایت علیه محیط زیست تنها یک موضوع انتزاعی نیست؛ باران آلوده، آسیب به درختان، آلودگی آب و خاک، همگی جنایت علیه نوع انسان است. به همین دلیل میتوان آن را حتی جنایت نسلکشی یا «نسلستیزانه» دانست، چرا که آثار و تبعات چنین جنایاتی ممکن است برای نسلها ادامه پیدا کند.
بقائی گفت: هشدار نیروهای مسلح ما نیز ناظر به همین امر بود؛ اگر دشمن بیش از این خطوط قرمز حقوقی، هنجاری و اخلاقی را رد کند، پاسخ مقتضی و متناسب در چارچوب دفاع مشروع ایران اعمال خواهد شد. حملات موشکی به پایگاههای نظامی آمریکا و امکانات پشتیبانی آن، نمونهای از این دفاع مشروع است.
وی گفت: بار دیگر تأکید میکنم به مردمان منطقه و به خواهران و برادران مسلمان در همه کشورهای حوزه خلیج فارس که در این ماه مبارک رمضان، ما خصومتی با مسلمانان منطقه نداریم. اقدام ایران دفاع از کشور و امنیت یک کشور اسلامی است در برابر متجاوزانی که هیچ حد و مرزی را رعایت نمیکنند و قلمرو کشورهای اسلامی را به محلی برای طراحی، اجرا و پشتیبانی از عملیاتهای خود تبدیل کردهاند. با این وصف، تمام امکاناتی که توسط متجاوزان مورد استفاده قرار گیرد، طبق حقوق بینالملل هدف مشروع برای دفاع خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص برآوردهایی که ارتش رژیم صهیونیستی از موشکها و پهپادهای ایرانی ارائه کرده و آنها را رو به اتمام میداند، گفت: ضرباتی که متجاوزان در حال متحمل شدن هستند، دقیقاً ناشی از همین محاسبات اشتباه و توهمات آنهاست. اجازه دهید در همان خواب و خیال خود باقی بمانند؛ همان توهماتی که متأسفانه آمریکا را با اشتباهات محاسباتیاش به این جنگ کشاند و اکنون خود احساس میکند در این باتلاق گرفتار شده است. حرفهای زیادی از قبل زده میشود؛ گفته میشود ایران فلان مسئله را دارد، امکاناتش کم است، اما نیروهای مسلح شجاع ما در میدان و در عمل ثابت خواهند کرد که از چه امکانات و چه ظرفیتهای واقعی برخوردار هستند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه برای پیگیری جنایات جنگی صورت گرفته در جریان این تجاوز گفت: ما در این مسیر هم از طریق سازمان ملل متحد و شورای امنیت و هم از طریق سایر مجامع ذیربط بینالمللی، از جمله مجامع حقوق بشری، حقوق بشر دوستانه، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت عمل میکنیم. در عین حال که ما به وظایف خود عمل میکنیم، جامعه جهانی بهویژه تکتک دولتها و سازمانهای بینالمللی نیز وظیفه روشن دارند تا واقعیتها را ببینند و بیتفاوت نمانند. این مسئله نه به این دلیل است که ما توان دفاع از خود را نداریم، ما توانمند هستیم و به خوبی میدانیم چگونه از مناطق خود دفاع کنیم بلکه به این دلیل است که تداوم عادیسازی شرارت و قانونشکنی، خیلی زود آثار و پیامدهای خود را بر همه کشورها، بهویژه کشورهای منطقه، خواهد گذاشت.
بقائی گفت: کشورهای منطقه باید روند بیست تا سی سال اخیر را در ذهن خود مرور کنند و ببینند که گام به گام طرفهای مقابل چگونه عمل کردهاند، چگونه در مسیر تخریب و تضعیف کشورهای اسلامی حرکت کردهاند و چگونه تلاش میکنند همین لحظات و همین روزها، بین کشورهای اسلامی و امت اسلامی شکاف ایجاد کنند. همه کشورها و نهادهای مسئول باید در این زمینه هوشیار باشند و هرجا که میتوانند اقدام کنند تا از تداوم دسیسههای رژیم صهیونیستی و آمریکا جلوگیری شود.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اعلام شده رهبر انقلاب جانباز جنگ رمضان هستند، آیا در حال حاضر ایشان زمان امور را به دست دارند یا همچنان شورای موقت بر سر کار است، گفت: رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب و اعلام شدند و بنابراین، از لحاظ قانون اساسی و رویههای قانونی، همه تشریفات لازم برای اعلام انتخاب ایشان بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران طی شده است. از زمان اعلام تکلیف نیز روشن است که ما در حال دفاع از خود هستیم.
وی ادامه داد: پیامها نیز بسیار واضح است: کسانی که باید پیام را دریافت کنند، پیام را دریافت کردهاند. ملت ایران با تمام توان، یکدست و یکصدا، برای دفاع از عزت، حاکمیت ملی و امنیت شهروندان خود در این نبرد که یک نبرد وجودی است، ایستادگی خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص فعالیت سفارتخانهها و دفاتر دیپلماتیک در داخل کشور نیز گفت: چند نمایندگی دیپلماتیک، کنسولی و دفتر نمایندگی بینالمللی داریم که بیش از نیمی از آنها کماکان فعال هستند. بله، شرایط بهگونهای است که برخی کشورها تصمیم گرفتهاند سطح فعالیت دیپلماتیک خود را کاهش دهند، اما تعداد قابل توجهی از نمایندگیها همچنان فعال هستند و کار خود را ادامه میدهند.
وی ادامه داد: دوستان ما در بخشهای مرتبط در ارتباط هستند و در صورتی که مشکلی پیش بیاید، حتماً کمک خواهند کرد. از نظر ما بهعنوان دولت جمهوری اسلامی ایران، امنیت و ایمنی دیپلماتها کاملاً برقرار است. با این حال، در شرایط جنگ قرار داریم و همانطور که اشاره شد، طرفهای متجاوز متأسفانه هیچ خط و خطوط قرمزی را در رعایت قواعد جنگ رعایت نمیکنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی حملات صورت گرفته علیه ترکیه و جمهوری آذربایجان که ایران اعلام کرده از سوی کشورمان نبوده و واکنش عجولانه باکو در این خصوص گفت: ما بر حفظ روابط مبتنی بر همجواری و دوستی اصرار داریم. برای ما ادامه ارتباط دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل، از جمله احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمین همه کشورها، یک اصل است.
وی ادامه داد: با این حال، وقتی از خاک کشورهای منطقه به ایران تعرض صورت میگیرد و از خاک آنها سوءاستفاده میشود برای حمله به شهروندان ایرانی یا تخریب داراییهای کشور، طبق حقوق بینالملل، واکنش دفاعی ایران یک حق ذاتی و قانونی است.
بقائی خاطر نشان کرد: در رابطه با جمهوری آذربایجان، ترکیه و قبرس که اشاره کردید، ستاد کل نیروهای مسلح صراحتاً اعلام کرده است که چنین پرتابههایی از داخل ایران یا توسط نیروهای نظامی ما صورت نگرفته است. در مورد قبرس، حتی مقامهای رسمی انگلیس نیز تأیید کردند که چنین اتفاقی رخ نداده است. ما همواره هشدار دادهایم نسبت به عملیاتهای «پرچم دروغین»؛ یادمان باشد که در منطقه، رژیمی شرور وجود دارد که سابقه طولانی در چنین اقدامات خرابکارانه دارد. نمونه معروف آن «آپریشن سوزانا» در سال ١٩۵۴ است که رژیم صهیونیستی سعی کرد با اقدامات خرابکارانه شکاف میان چند کشور ایجاد کند. اخیراً نیز خبرهایی منتشر شد که در عربستان سعودی و قطر چنین اقدامات خرابکارانهای در جریان بوده است.
وی افزود: بنابراین، همه کشورها را دعوت میکنیم که در هرگونه پیشداوری و اعلام نظر عجولانه دقت و صبر داشته باشند؛ تعجیل و شتاب در اظهار نظر به نفع روابط دوستانه بین کشورهای منطقه نیست. گفتگوی خوبی نیز بین رئیسجمهور محترم ایران و رئیسجمهور آذربایجان صورت گرفت و در آن توضیح داده شد که چنین اقدامی از طرف ایران نبوده است. امیدواریم حسننیت و رویکرد مثبت ایران در قبال همسایگان در هر اظهار نظری مدنظر قرار گیرد. با این حال، تأکید ما همچنان باقی است: از هر جایی که منشاء تعرض نظامی علیه ملت ایران باشد، پاسخ ما مشروع و قانونی خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه درود میفرستیم به رزمندگان وطن، مدافعان جان و خاک ایران که لحظهلحظه در حال صیانت از کشورمان هستند، گفت: درود میفرستیم به راویان امروزی حماسه، به آرشهای گردنفراز این زمان؛ ایثارگران امروز و اسطورههای فردا، آنان که در خط مقدم، حماسه را آبروی دیگر بخشیدند؛ آنانی که مرگ را به ریشخند گرفته و شهادت را آگاهانه پذیرفتهاند. سلام ملت ایران بر شما که در میان غبار و دود، همچون سیاوشان زمانه و با عبور از آتش، پاکی و طهارت خویش را اثبات میکنید. شما دلاوران میدان شرف و میراثداران مکتب حسینی هستید؛ ایران به وجودتان میبالد و تاریخ این سرزمین خاک پای شما را طوطیهای چشم میخوانند. رزمندگان، یلان میدان، سرودها میخوانند و از خانه خویش خصم را میراندند؛ جان بیحساب میبخشیدند و خون بیدریغ افشاندند تا عزت و شرف این سرزمین برقرار بماند.