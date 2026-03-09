خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات جلسه رأی‌گیری خبرگان رهبری/ در مجلس خبرگان گفتم اگر ما آیت‌الله خامنه‌ای را انتخاب کنیم ترامپ می‌گوید «بیچاره شدم»
کد خبر : 1760323
لینک کوتاه کپی شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری جزئیاتی از جلسه رأی‌گیری شب گذشته برای انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله احمد خاتمی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به انتخاب سومین رهبری انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان، اظهار کرد: از خصوصیات مردم عزیز ما این است که از بحران فرصت و حماسه می‌سازند. این حضور شب‌های مردم از حماسه‌هایی بود که مردم عزیز آفریدند.

وی ادامه داد: ترامپ لعنتی در پی شهادت امام شهید خبرگان را هم تهدید کرده بود و دفتر خبرگان را در قم در دو نقطه هدف قرار داد و نیز در دیگر نقاط که احتمال می‌داد خبرگان آنجا باشند اما ما از ساعت شهادت امام شهید دغدغه انجام وظیفه داشتیم و دنبال فرصتی برای رأی‌گیری حضوری می‌گشتیم تا دیگر هیچ بهانه‌جویی نباشد. 

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: شب گذشته مجلس خبرگان رهبری با نصاب شکل گرفت و آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای با بیش از دو سوم آرا رأی آورد. بنده هم با افتخار به آیت‌الله خامنه‌ای رأی دادم چون تمام شرایط قانون اساسی در ایشان وجود داشت. 

خاتمی افزود: ایشان فقیه هستند و هزار نفر پای درس ایشان بودند و در حوزه به‌عنوان چهره بافضل شناخته می‌شدند. مدیریت و تدبیر هم که از شرایط رهبری است را او در مکتب والد بزرگوار خود در حقیقت این آموزش رهبری را دیدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: دیشب در مجلس خبرگان گفتم اگر ما آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را انتخاب کنیم ترامپ می‌گوید بیچاره شدم. این سخنان من نیز با تکبیر نمایندگان همراه شد. امروز ان شاءالله بیعت سراسری از سوی مردم انجام می‌شود. حضور شبانه مردم نیز حفظ شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

