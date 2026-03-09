وی ادامه داد: ترامپ لعنتی در پی شهادت امام شهید خبرگان را هم تهدید کرده بود و دفتر خبرگان را در قم در دو نقطه هدف قرار داد و نیز در دیگر نقاط که احتمال می‌داد خبرگان آنجا باشند اما ما از ساعت شهادت امام شهید دغدغه انجام وظیفه داشتیم و دنبال فرصتی برای رأی‌گیری حضوری می‌گشتیم تا دیگر هیچ بهانه‌جویی نباشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: شب گذشته مجلس خبرگان رهبری با نصاب شکل گرفت و آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای با بیش از دو سوم آرا رأی آورد. بنده هم با افتخار به آیت‌الله خامنه‌ای رأی دادم چون تمام شرایط قانون اساسی در ایشان وجود داشت.

خاتمی افزود: ایشان فقیه هستند و هزار نفر پای درس ایشان بودند و در حوزه به‌عنوان چهره بافضل شناخته می‌شدند. مدیریت و تدبیر هم که از شرایط رهبری است را او در مکتب والد بزرگوار خود در حقیقت این آموزش رهبری را دیدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: دیشب در مجلس خبرگان گفتم اگر ما آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را انتخاب کنیم ترامپ می‌گوید بیچاره شدم. این سخنان من نیز با تکبیر نمایندگان همراه شد. امروز ان شاءالله بیعت سراسری از سوی مردم انجام می‌شود. حضور شبانه مردم نیز حفظ شود.