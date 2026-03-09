اعلام بیعت هیئت دولت چهاردهم با رهبر جدید انقلاب اسلامی
دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه رسمی خود با اعلام وفاداری و بیعت صادقانه با آیتالله سید مجتبی خامنهای، تبعیت آگاهانه تمام ارکان نظام از رهبری را عامل اصلی حفظ انسجام ملی و تداوم مسیر پیشرفت کشور دانست.
به گزارش ایلنا، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران برای انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در ادامه آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیتالله حاج سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته)
با سلام و احترام
دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران، انتخاب جنابعالی از سوی مجلس خبرگان رهبری را که با درایت، مسئولیتشناسی و در مقطعی سرنوشتساز برای کشور و امت اسلامی صورت گرفت، صمیمانه تبریک عرض میکند. این انتخاب، صرفاً انتقال مسئولیت در جایگاه رهبری نیست، بلکه جلوهای از بلوغ نهادی جمهوری اسلامی، استحکام بنیانهای قانونی نظام و تجلی بصیرت و دوراندیشی خبرگان ملت در پاسداری از استمرار انقلاب اسلامی است؛ انتخابی که افق مرحلهای تازه از ثبات، عزت، اقتدار و تدبیر را پیش روی ایران اسلامی میگشاید.
در این میان، بار دیگر شهادت مظلومانه رهبر حکیم، شجاع و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) را به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج)، جنابعالی، خاندان مکرم ایشان، حوزههای علمیه، ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان تسلیت عرض میکنیم. آن رهبر فرزانه با حکمت نافذ، صلابت کمنظیر، ژرفاندیشی راهبردی و ایمانی استوار، در دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر، انقلاب اسلامی را با اقتدار هدایت کرد و برای ایران و جهان اسلام میراثی ماندگار از عزت، استقلال، پیشرفت، خودباوری و مقاومت بر جای گذاشت؛ میراثی که امروز سرمایهای سترگ برای آینده این سرزمین و الهامبخش ملتهای آزاده جهان است.
دولت چهاردهم همچنین با قدردانی از سوابق علمی، اخلاقی و مجاهدتهای جنابعالی در سالهای طولانی همراهی با رهبر شهید انقلاب اسلامی، شخصیت برجسته و صلاحیتهای علمی، دینی و مدیریتی حضرتعالی را سرمایهای ارزشمند برای هدایت امت اسلامی میداند. حضور مؤثر شما در کنار آن رهبر بزرگ و شناخت عمیق از مبانی انقلاب اسلامی، آرمانهای امام راحل(ره) و نیازهای راهبردی کشور، پشتوانهای مهم برای استمرار مسیر عزت، پیشرفت و عدالت در جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید. بیتردید در پرتو رهبری حکیمانه جنابعالی، تبعیت آگاهانه و مسئولانه همه ارکان نظام، مسئولان و آحاد ملت از رهبری نظام اسلامی، عامل اصلی حفظ انسجام ملی و تداوم مسیر پیشرفت و اقتدار کشور خواهد بود.
دولت چهاردهم بر این باور است که انتخاب جنابعالی در امتداد مکتب امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، افق مرحلهای نوین از حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران را رقم خواهد زد؛ مرحلهای که در آن، وحدت ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و تعمیق پیوند میان مردم و نظام، پایههای استوارتری برای پیشرفت، امنیت و تعالی کشور فراهم خواهد ساخت. ما اطمینان داریم که در پرتو رهبری جنابعالی، پیوند میان اقتدار ملی، معنویت سیاسی، عقلانیت راهبردی و همبستگی اجتماعی، بیش از پیش استحکام خواهد یافت.
امروز بیش از هر زمان دیگر، اصل مترقی ولایت فقیه بهعنوان ستون استوار نظام جمهوری اسلامی و محور ثبات و انسجام ملی، اهمیت خود را آشکار میسازد. تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان داده است که در سایه این رکن بنیادین، ملت ایران توانسته است از آزمونهای دشوار عبور کند و مسیر استقلال و پیشرفت خود را با صلابت ادامه دهد. دولت چهاردهم در همین چارچوب، بیعت صادقانه و وفاداری خود را با حضرتعالی اعلام میدارد و خود را متعهد میداند همه ظرفیتهای اجرایی، مدیریتی و ملی را در مسیر تحقق رهنمودهای رهبری و خدمت صادقانه به ملت ایران به کار گیرد.
از منظر دولت، استمرار این مسیر تاریخی تنها در حفظ اقتدار خلاصه نمیشود، بلکه باید به تعمیق عدالت، گسترش فرصتهای برابر، ارتقای سرمایه اجتماعی و کارآمدسازی حکمرانی بینجامد. ایران اسلامی در پرتو هدایتهای رهبری و با اتکا به سرمایه عظیم انسانی خود، میتواند همزمان به سوی پیشرفت علمی، مرجعیت دانشی، توسعه فناوریهای نوظهور و پیشرفته، افزایش تابآوری ملی و ایفای نقشی اثرگذار در معادلات منطقهای و جهانی حرکت کند؛ پیشرفتی که ثمره آن در عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و ارتقای جایگاه جهانی ایران متجلی خواهد شد.
دولت چهاردهم باور دارد که فصل پیشرو، فصل همافزایی ظرفیتهای ملی است؛ فصلی که در آن، نخبگان با سلایق گوناگون، جوانان خلاق، مدیران دلسوز و همه نیروهای وفادار به ایران و انقلاب میتوانند در کنار یکدیگر، آیندهای پیشرفته، عادلانه، مستقل و مقتدر برای کشور رقم بزنند. در این نگاه، انسجام ملی، مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان، بزرگترین پشتوانه عبور از چالشها و دستیابی به افقهای بلند پیشرفت خواهد بود.
همزمانی این انتخاب مبارک با شبهای قدر را به فال نیک میگیریم و آن را نشانهای الهامبخش برای آغاز فصلی تازه از مسئولیت، تدبیر، امید و همبستگی میدانیم. امید آن داریم که جمهوری اسلامی ایران، در سایه رهبری حکیمانه جنابعالی و با اتکا به ایمان مردم، تجربه تاریخی انقلاب و ظرفیتهای بزرگ ملی، مرحلهای نوین از پیشرفت، عدالت، اقتدار و عزت را پیش روی خود بگشاید.
از درگاه خداوند متعال، دوام عزت، سلامت و توفیق روزافزون جنابعالی را در هدایت امت اسلامی، صیانت از منافع ملی و خدمت به ملت شریف ایران مسئلت داریم.
هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران»