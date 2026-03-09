«بسم الله الرحمن الرحیم

و َلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ

سوره آل‌عمران، آیه ۱۳۹

ایران عزیز امروز شاهد یکی از سرنوشت‌سازترین آزمون‌های تاریخی است.

تجاوز ددمنشانه و تحرکات خصمانه امریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی و در پی آن ترور ناجوانمردانه رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای(قدس السره الشریف) که در طول چند دهه گذشته با درایت، صلابت و ژرف‌ اندیشی، راهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی را در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی بر عهده داشت، ضایعه‌ ای بزرگ برای ملت ایران، جهان اسلام و همه آزادگان جهان بود.

حزب اعتدال و توسعه ضمن ادای احترام به مجاهدت‌های تاریخی آن امام شهید و گرامیداشت یاد معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) بار دیگر این ضایعه عظیم را به ملت شریف ایران، خانواده معظم آن بزرگوار، مراجع عظام و حوزه‌های علمیه، نیروهای مسلح جان برکف و همه دلبستگان انقلاب اسلامی صمیمانه تسلیت عرض می‌نماید.

نظام جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ساختارهای حقوقی و دیوانی مستحکم و آینده نگر، بر پایه قانون اساسی در کوتاه ترین مدت با تشکیل مجلس خبرگان رهبری در شرایط حساس جنگی به انتخاب رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی همت گماشت و در نخستین شب لیالی قدر در ماه پربرکت رمضان، انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود که در شرایط حساس کنونی، جلوه‌ای روشن از بلوغ نهادی نظام و استمرار حکمرانی در چارچوب قانون اساسی به شمار می‌رود و پیام روشنی از ثبات، انسجام و تداوم راه انقلاب اسلامی به ملت ایران و جامعه جهانی مخابره نمود و تلاش دشمنان کوردل ایران را که می کوشیدند با استفاده از خلأ رهبری، کشور را دچار آشوب سازند نقش بر آب ساخت.

ملت بزرگ و شریف ایران نیز با استقبال مدبرانه از این انتخاب حکیمانه نشان داد که این سرزمین از ظرفیت‌های عمیق تاریخی و نهادی برای عبور از دشوارترین آزمون‌ها برخوردار است.

حزب اعتدال و توسعه با تبریک انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، این رویداد مبارک را نقطه‌ای مهم در تداوم مسیر حکمرانی کشور دانسته و امید دارد در پرتو هدایت رهبری جدید با رویکرد عقلانیت، اعتدال و تعامل هوشمندانه با جهان، جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل از مشکلات پیش رو عبور کرده و در فردای پیروزی و پساجنگ ایران تغییرات اساسی در مسیر رفاه و کسب حداکثر رضایت اجتماعی، ثبات، توسعه و پیشرفت پایدار را با بهره گیری از انسجام و وحدت ملی دنبال نماید.

ضروری است تمامی جریان‌های دلسوز کشور با پرهیز از افراط و تفرقه، در چارچوب منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی به شکلی منسجم و هم‌افزا عمل نموده و از هرگونه اختلاف که دستاویزی برای دشمنان این سرزمین خواهد بود پرهیز نمایند.

حزب اعتدال و توسعه

۱۸ اسفند ۱۴۰۴»