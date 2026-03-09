بازدید رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از چند مجتمع قضایی تهران

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صبح امروز به صورت سرزده از دادگستری کل استان تهران، دادگاه و دادسرای جرایم اقتصادی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صبح امروز به صورت سرزده از دادگستری کل استان تهران، دادگاه و دادسرای جرایم اقتصادی بازدید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در این بازدید ضمن بررسی روند خدمت رسانی این مجموعه‌های قضایی به مردم بر لزوم ادامه فعالیت‌ها بدون وقفه تأکید کرد و گفت: علیرغم شرایط دشوار جنگی همکاران پر تلاش ما با روحیه انقلابی در تمام مجموعه‌های قضایی برای خدمت به مردم حضور دارند و روند رسیدگی به پرونده‌ها متوقف نشده است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که دشمن خیال می‌کرد با هدف قرار دادن زیر ساخت‌ها و ساختمان‌های اداری، در مسیر خدمت رسانی ایجاد اختلال کرده و موجی از اعتراضات عمومی را رقم خواهد زد، اظهار داشت: علیرغم وجود تهدید‌های بالقوه و هدف قرار گرفتن برخی از ساختمان‌ها، هیچ خللی در کار‌ها بوجود نیامد و همکاران ما مصمم‌تر از قبل و بی وقفه در حال خدمت به مردم عزیز هستند.

وی در این بازدید ضمن عرض خدا قوت و تشکر از کارکنان دستگاه قضایی یاد آور شد: این حضور شما عزیزان در میدان و خدمت به مردم عزیز نوعی جهاد و همانند حضور در میدان جنگ و مبارزه با دشمنان است و اجر و پاداش عظیم دارد و ان شا الله با حفظ این روحیه ارزشمند اجازه نخواهیم داد تا مردم از این بابت احساس نگرانی داشته باشند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این بازدید با تعدادی از مراجعین نیز گفت‌و‌گو کرده و دستورات لازم برای پیگیری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های آنها را صادر نمود و گفت: ملت بزرگ و قهرمان ایران اسلامی شایسته بهترین‌ها هست و همواره ثابت کرده که علیرغم وجود برخی از مشکلات و کاستی‌ها با سعه صدر و بصیرت در دفاع از کشور و نظامشان در میدان حضور دارند و حقیقتا خدمت به همچین مردمی موجب افتخار و سربلندی ما است و دستگاه قضایی نیز خود را متعهد می‌داند تا از حقوق حقه آنها با اقتدار و صلابت دفاع و صیانت کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
