بازدید رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از چند مجتمع قضایی تهران

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صبح امروز به صورت سرزده از دادگستری کل استان تهران، دادگاه و دادسرای جرایم اقتصادی بازدید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در این بازدید ضمن بررسی روند خدمت رسانی این مجموعه‌های قضایی به مردم بر لزوم ادامه فعالیت‌ها بدون وقفه تأکید کرد و گفت: علیرغم شرایط دشوار جنگی همکاران پر تلاش ما با روحیه انقلابی در تمام مجموعه‌های قضایی برای خدمت به مردم حضور دارند و روند رسیدگی به پرونده‌ها متوقف نشده است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که دشمن خیال می‌کرد با هدف قرار دادن زیر ساخت‌ها و ساختمان‌های اداری، در مسیر خدمت رسانی ایجاد اختلال کرده و موجی از اعتراضات عمومی را رقم خواهد زد، اظهار داشت: علیرغم وجود تهدید‌های بالقوه و هدف قرار گرفتن برخی از ساختمان‌ها، هیچ خللی در کار‌ها بوجود نیامد و همکاران ما مصمم‌تر از قبل و بی وقفه در حال خدمت به مردم عزیز هستند.

وی در این بازدید ضمن عرض خدا قوت و تشکر از کارکنان دستگاه قضایی یاد آور شد: این حضور شما عزیزان در میدان و خدمت به مردم عزیز نوعی جهاد و همانند حضور در میدان جنگ و مبارزه با دشمنان است و اجر و پاداش عظیم دارد و ان شا الله با حفظ این روحیه ارزشمند اجازه نخواهیم داد تا مردم از این بابت احساس نگرانی داشته باشند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این بازدید با تعدادی از مراجعین نیز گفت‌و‌گو کرده و دستورات لازم برای پیگیری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های آنها را صادر نمود و گفت: ملت بزرگ و قهرمان ایران اسلامی شایسته بهترین‌ها هست و همواره ثابت کرده که علیرغم وجود برخی از مشکلات و کاستی‌ها با سعه صدر و بصیرت در دفاع از کشور و نظامشان در میدان حضور دارند و حقیقتا خدمت به همچین مردمی موجب افتخار و سربلندی ما است و دستگاه قضایی نیز خود را متعهد می‌داند تا از حقوق حقه آنها با اقتدار و صلابت دفاع و صیانت کنند.