بیعت خانواده شهید سلیمانی با رهبر جدید انقلاب/ تا آخرین قطره خون خود دست از این مسیر برنخواهیم داشت

«بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ

در روزهای مبارک ماه رمضان، لطف و عنایت حق تعالی باز هم شامل حال مردم عزیز و بزرگ ایران اسلامی شد و رهبری شایسته و بصیر و شجاع از سلاله پیامبر گرامی اسلام و از خون پاک رهبر شهید انقلاب برای راهبری و دفاع و هدایت مسیر اسلام و مظلومین عالم در مقابل مستکبرین جهان انتخاب شد.

سلام خدا به روح پاک و ملکوتی رهبر شهیدمان و درود بر خلف صالحش آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه ای که در این برهه حساس و تاریخی مسئولیتی چنین خطیر بعد از شهادت امام ولایت را بر عهده گرفتند و ادامه دهنده راه پدر شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی شدند.

همانطور که شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی وصیت کرد "خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدارید" ما هم به عنوان سربازان کوچک این راه و فداییان اسلام، اعلام میداریم؛ رهبر عزیزمان آیت الله سید مجتبی خامنه ای را عزیز جان خود میداریم و برای حفظ این پرچم و رساندن ان به دستان مبارک حضرت ولیعصر عج تا اخرین قطره خون خود دست از این مسیر برنخواهیم داشت.

و السلام علی عباد الله الصالحین

خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی»