به گزارش ایلنا، متن پیام بیعت و حمایت ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر جدید انقلاب که توسط محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه اعلام شده، به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت مستطاب، آیت الله آقای حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(دامت برکاته)

رهبرعالیقدر انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین

سلام من الرحمن نحو جنابکم؛

شهادت انسان‌ساز وبیدار کننده والد معظم و معززتان، مقتدا و پیشوای عظیم‌القدر انقلاب اسلامی و سایر عزیزان این بیت معظم را به محضر حضرتعالی تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

قلوب همه ما، از سویی، به‌واسطه این داغ سترگ، جریحه‌دار است و غمی بزرگ بر جان‌هایمان سنگینی می‌کند و از دیگر سو، از این فرجام شکوهمند و افتخارآمیز، سرشار شور و حماسه و افتخار است.

آنچه در این ایام و در آستانه شب قدر، از بهترین مقدرات الهی برای این مردم بزرگ و ایران عزیز و مسلمانان جهان رقم خورد و التیامی بر دل‌های داغدیده شد، انتخاب جنابعالی برای رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و زعامت امت اسلامی بود.

خدا را شاکریم که با عنایات الهی و توجهات حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه)، نظر و نگاه نمایندگان مکرم خبرگان، متوجه این انتخاب احسن شد و با رأی قاطع، جنابعالی را که تربیت شده آن عبدصالح خدا و شهید بزرگ امت هستید، به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی برگزیدند.

با این انتخاب بهنگام و شایسته، قلوب مردم ایران و مسلمانان جهان، خصوصاً مردم و رزمندگان جبهه مقاومت، آرامش یافت و موجب خشم و ناامیدی دشمنان اسلام و ایران، به‌ویژه آمریکای جهانخوار و صهیونیسم جنایتکار شد و مصداق" یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار" گردید.

رجاء واثق دارم، جنابعالی که برخاسته از شجره طیبه فقاهت و شهادت هستید و در بوستان معطر آن پدر و مادر عزیز و شهید پرورش یافته‌اید و بحمدالله به زیور علم و دانش و موهبت کیاست و درایت و تدبیر آراسته‌اید و بیش از چهار دهه در جوار پدر و مراد و رهبر خود، از نزدیک در فراز و نشیب‌های انقلاب و نظام اسلامی بوده‌اید، به لطف الهی، پرچمدار هدایت امت تا نیل به فتح قله‌های پیشرفت و عدالت خواهید بود و انشاالله با هدایت جنابعالی و پشتیبانی ملت بصیر و انقلابی ایران عزیز، روزهای شکوه و اقتدار بیش از پیش خود را خواهد دید.

از جانب خود و اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، نمایندگان مکرم ولی فقیه و ائمه جمعه محترم سراسر کشور، با روح پاک امام راحل و امام شهیدمان تجدید میثاق کرده و بیعت همه جانبه خود را با حضرتعالی، تا پای جان و با نثار خون اعلام می‌نماییم.

از خداوند علیم و قدیر تمنا می‌کنم وجود جنابعالی را تا ظهور امام زمان (علیه‌السلام) برای هدایت نظام اسلامی، مصون و محفوظ نگاه دارد.

متع الله‌المسلمین بطول بقائکم وادام الله ظلکم.

والسلام علیکم و رحمة‌الله

محمد جواد حاج علی اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴

۱۹ رمضان المبارک ۱۴۴۷»