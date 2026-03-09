رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:
آنچه در این ایام رقم خورد التیامی بر دلهای داغدیده شد
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در پیامی ضمن تسلیت شهادت رهبر پیشین انقلاب و تبریک انتخاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، بیعت و حمایت ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر جدید انقلاب را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام بیعت و حمایت ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر جدید انقلاب که توسط محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه اعلام شده، به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت مستطاب، آیت الله آقای حاج سید مجتبی حسینی خامنهای(دامت برکاته)
رهبرعالیقدر انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین
سلام من الرحمن نحو جنابکم؛
شهادت انسانساز وبیدار کننده والد معظم و معززتان، مقتدا و پیشوای عظیمالقدر انقلاب اسلامی و سایر عزیزان این بیت معظم را به محضر حضرتعالی تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
قلوب همه ما، از سویی، بهواسطه این داغ سترگ، جریحهدار است و غمی بزرگ بر جانهایمان سنگینی میکند و از دیگر سو، از این فرجام شکوهمند و افتخارآمیز، سرشار شور و حماسه و افتخار است.
آنچه در این ایام و در آستانه شب قدر، از بهترین مقدرات الهی برای این مردم بزرگ و ایران عزیز و مسلمانان جهان رقم خورد و التیامی بر دلهای داغدیده شد، انتخاب جنابعالی برای رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و زعامت امت اسلامی بود.
خدا را شاکریم که با عنایات الهی و توجهات حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه)، نظر و نگاه نمایندگان مکرم خبرگان، متوجه این انتخاب احسن شد و با رأی قاطع، جنابعالی را که تربیت شده آن عبدصالح خدا و شهید بزرگ امت هستید، بهعنوان رهبر انقلاب اسلامی برگزیدند.
با این انتخاب بهنگام و شایسته، قلوب مردم ایران و مسلمانان جهان، خصوصاً مردم و رزمندگان جبهه مقاومت، آرامش یافت و موجب خشم و ناامیدی دشمنان اسلام و ایران، بهویژه آمریکای جهانخوار و صهیونیسم جنایتکار شد و مصداق" یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار" گردید.
رجاء واثق دارم، جنابعالی که برخاسته از شجره طیبه فقاهت و شهادت هستید و در بوستان معطر آن پدر و مادر عزیز و شهید پرورش یافتهاید و بحمدالله به زیور علم و دانش و موهبت کیاست و درایت و تدبیر آراستهاید و بیش از چهار دهه در جوار پدر و مراد و رهبر خود، از نزدیک در فراز و نشیبهای انقلاب و نظام اسلامی بودهاید، به لطف الهی، پرچمدار هدایت امت تا نیل به فتح قلههای پیشرفت و عدالت خواهید بود و انشاالله با هدایت جنابعالی و پشتیبانی ملت بصیر و انقلابی ایران عزیز، روزهای شکوه و اقتدار بیش از پیش خود را خواهد دید.
از جانب خود و اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، نمایندگان مکرم ولی فقیه و ائمه جمعه محترم سراسر کشور، با روح پاک امام راحل و امام شهیدمان تجدید میثاق کرده و بیعت همه جانبه خود را با حضرتعالی، تا پای جان و با نثار خون اعلام مینماییم.
از خداوند علیم و قدیر تمنا میکنم وجود جنابعالی را تا ظهور امام زمان (علیهالسلام) برای هدایت نظام اسلامی، مصون و محفوظ نگاه دارد.
متع اللهالمسلمین بطول بقائکم وادام الله ظلکم.
والسلام علیکم و رحمةالله
محمد جواد حاج علی اکبری
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴
۱۹ رمضان المبارک ۱۴۴۷»