خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

آنچه در این ایام رقم خورد التیامی بر دل‌های داغدیده شد

کد خبر : 1760303
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در پیامی ضمن تسلیت شهادت رهبر پیشین انقلاب و تبریک انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، بیعت و حمایت ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر جدید انقلاب را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام بیعت و حمایت ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر جدید انقلاب که توسط محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه اعلام شده، به شرح زیر است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت مستطاب، آیت الله آقای حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(دامت برکاته)

رهبرعالیقدر انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین

سلام من الرحمن نحو جنابکم؛

شهادت انسان‌ساز  وبیدار کننده والد معظم و معززتان، مقتدا و پیشوای عظیم‌القدر انقلاب اسلامی و سایر عزیزان این بیت معظم را به محضر حضرتعالی تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

قلوب همه ما، از سویی، به‌واسطه این داغ سترگ، جریحه‌دار است و غمی بزرگ بر جان‌هایمان سنگینی می‌کند و از دیگر سو، از این فرجام شکوهمند و افتخارآمیز، سرشار شور و حماسه و افتخار است.

آنچه در این ایام و در آستانه شب قدر، از بهترین مقدرات الهی برای این مردم بزرگ و ایران عزیز و مسلمانان جهان رقم خورد و التیامی بر دل‌های داغدیده شد، انتخاب جنابعالی برای رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و زعامت امت اسلامی بود.

خدا را شاکریم که با عنایات الهی و توجهات حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه)، نظر و نگاه نمایندگان مکرم خبرگان، متوجه این انتخاب احسن شد و با رأی قاطع، جنابعالی را که تربیت شده آن عبدصالح خدا و شهید بزرگ امت هستید، به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی برگزیدند.

با این انتخاب بهنگام و شایسته، قلوب مردم ایران و مسلمانان جهان، خصوصاً مردم و رزمندگان جبهه مقاومت، آرامش یافت و موجب خشم و ناامیدی دشمنان اسلام و ایران، به‌ویژه آمریکای جهانخوار و صهیونیسم جنایتکار شد  و مصداق" یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار" گردید.

رجاء واثق دارم، جنابعالی که برخاسته از شجره طیبه فقاهت و شهادت هستید و در بوستان معطر آن پدر و مادر عزیز و شهید پرورش یافته‌اید  و بحمدالله به زیور علم و دانش و موهبت کیاست و درایت و تدبیر آراسته‌اید و بیش از چهار دهه در جوار پدر و مراد و رهبر خود، از نزدیک در فراز و نشیب‌های انقلاب و نظام اسلامی بوده‌اید، به لطف الهی، پرچمدار هدایت امت تا نیل به فتح قله‌های پیشرفت و عدالت خواهید بود و انشاالله با هدایت جنابعالی و پشتیبانی ملت بصیر و انقلابی ایران عزیز، روزهای شکوه و اقتدار بیش از پیش خود را خواهد دید.

از جانب خود و اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، نمایندگان مکرم ولی فقیه و ائمه جمعه محترم سراسر کشور، با روح پاک امام راحل و امام شهیدمان تجدید میثاق کرده و بیعت همه جانبه خود را با حضرتعالی، تا پای جان و با نثار خون اعلام می‌نماییم.

از خداوند علیم و قدیر تمنا می‌کنم وجود جنابعالی را تا ظهور امام زمان (علیه‌السلام) برای هدایت نظام اسلامی، مصون و محفوظ نگاه دارد.

متع الله‌المسلمین بطول بقائکم وادام الله ظلکم.

والسلام علیکم و رحمة‌الله

محمد جواد حاج علی اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴

۱۹ رمضان المبارک ۱۴۴۷»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

