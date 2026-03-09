وزیر کشور:
انتخاب رهبری جدید، نویدبخش پیروزیهای بزرگتر خواهد شد
وزیر کشور در پیامی به مناسبت انتخاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: در بحبوحه جنگ رمضان، انتخاب رهبری جدید، انشاءالله نویدبخش پیروزیهای بزرگتر با هدایت و مدیریت داهیانه آن حضرت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام اسکندر مومنی وزیر کشور به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن شکرگزاری از درگاه خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر(عج)، انتخاب حکیمانه حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای(حفظه الله) از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، خون تازهای در رگهای نظام مقدس جمهوری اسلامی جاری ساخت. این طلیعه مبارک، مرهمی بر زخم فقدان رهبر شهیدمان امام خامنهای(قدس سره) و موجب تقویت امید ملت و نقش بر آب شدن توطئه دشمنان است.
در بحبوحه جنگ رمضان، انتخاب رهبری جدید، انشاءالله نویدبخش پیروزیهای بزرگتر با هدایت و مدیریت داهیانه آن حضرت خواهد شد.
اکنون وظیفه همگانی است که با وحدت و انسجام کامل و وفاق ملی حول محور ولایت، در پاسداری از خون شهیدان بهویژه امام سیدعلی خامنهای کوشیده و عظمت ایران اسلامی را تضمین کنیم. از درگاه خداوند برای رهبر معظم انقلاب، طول عمر با عزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.»