دادستان تهران از ۸ ناحیه دادسرای تهران به صورت سرزده بازدید کرد

علی صالحی امروز (دوشنبه ۱۸ اسفند) به صورت سرزده از شعب ۸ ناحیه دادسرای تهران بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان تهران ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) و مردم مظلوم ایران، اظهار داشت: ارائه خدمات قضایی به مردم حتی در شرایط جنگی بدون وقفه ادامه دارد و لحظه‌ای متوقف نشده است.

وی افزود: مردم اطمینان داشته باشند که روند رسیدگی به امور مردم بصورت شبانه روزی ادامه دارد.

دادستان تهران اظهار داشت: برهم زنندگان امنیت مردم به هر نحوی که باشد، آگاه باشند دادستانی تهران خط قرمز خویش را امنیت مردم می‌داند و به شدت با مخلین امنیت مردم به هر صورت که باشد برخورد قاطع خواهد کرد.

در این بازدیدها، علی صالحی با حضور در جمع قضات و کارکنان نواحی دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضائیه، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، فرآیند‌های اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت و رهنمود‌ها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.

 

