معاون پزشکیان:
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بنبست ندارد
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری گفت: اقدام مجلس خبرگان رهبری در معرفی بههنگام رهبر سوم انقلاب اسلامی یک پیام واضح و آشکار داشت، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بن بست ندارد.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تدبیر شایسته و اقدام مسئولانه مجلس خبرگان رهبری در معرفی بهنگام رهبر سوم انقلاب اسلامی یک پیام واضح و آشکار داشت، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بن بست ندارد.
علاوه آنکه رهبر عالیقدر حضرت آیتالله حسینی خامنهای در تداوم مسیر امامین انقلاب، پرچمدار مقبول نوگرایی و تغییرات متناسب با اقتضائات زمان خواهد بود.
اقتضای عمل به مسئولیت علاقمندان به ایران و اسلام، گردآمدن پیرامون رهبری نظام، حمایت، تبعیت و تقویت ایشان است.»