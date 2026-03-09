به گزارش ایلنا، بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پاسداشت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، میراث امام شهید امت و استمرار انوار مقدس ولایت و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شد که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَأَطیعُوا الرَّسولَ وَأُولِی الأمرِ مِنکم»؛ (سوره نساء، آیه ۵۹)

بار دیگر دست خدا عیان شد و عنایات خاصه الهی و ادعیه زاکیه حضرت بقیه الله الاعظم شامل حال ملت صبار و شکور ایران گردید و ملت بزرگوار، ولایی، شهیدپرور، موقعیت شناس و فهیم ایران اسلامی، در نقطه عطفی بسیار حساس و تاریخ ساز از حیات پرافتخار خود قرار گرفت و اینک که دست تقدیر الهی و جریان تدبیر اهل بیت، بار امانت عظیم و مسئولیت خطیر رهبری امت اسلام را بر دوش مردی از سلاله سادات، ابن الامام الشهید، فقیه جامع الشرایط، سیاست شناس حکیم، بزرگمردی فرزانه، فرهمند و فرهیخته، مجاهدی امین و برگزیده ای از سلاله پاک امامت و رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(دامت برکاته) نهاده است، اقشار مختلف ملت ایران با عزمی جزم و اعتقادی راسخ و بصیرت کامل و اراده‌ای پولادین، میثاقی دوباره با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و منتخب مجلس محترم خبرگان می‌بندیم و این میثاق را با خون و جان خود تضمین می کنیم.

بی‌گمان، طلوع خورشید انقلاب اسلامی و شروق آفتاب جمهوری اسلامی، مرهون و ممنون و مدیون مجاهدت‌های بی‌وقفه و رهبری حکیمانه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) و استمرار حکیمانه آن خط نورانی توسط امام شهیدان آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (ره) است. امام راحل با تکیه بر قدرت ایمان، وحدت کلمه و بیداری امت اسلامی، بزرگترین انقلاب معنوی و سیاسی قرن را رهبری و الگویی نوین از حکومت دینی و حکمرانی معنوی را به جهانیان عرضه کردند. پس از آن، رهبر شهید و فرزانه و مدبر انقلاب، امام خامنه‌ای (ره)، در راه صیانت از حریم اسلام و ایران، با تمام قوا کوشید و در این راه به فیض عظیم شهادت رسید. آن امام شهید که عمری را در مبارزه، مجاهدت، حکمت، تدبیر و هدایت ملت در طوفان‌های سخت سپری کردند، با مجاهدت خستگی‌ناپذیر خود، عزت و سربلندی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند و شیوه شهادت ایشان نیز آبرویی بزرگ به ملت ایران بخشید.

اینک در شرایط خطیر کنونی که کشور با انبوهی از چالش‌ها و فرصت‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی مواجه است و فتنه‌های بی سابقه‌ای بر علیه ملت در جریان است، وحدت و یکپارچگی ملت در پشتیبانی از رهبری جدید، نقشی تعیین‌کننده در عبور موفقیت‌آمیز از این برهه حساس ایفا خواهد کرد. دشمنان این مرز و بوم که همواره در پی ایجاد تفرقه و اختلاف میان صفوف به هم پیوسته امت اسلامی بوده‌اند، در چنین شرایطی بیش از پیش در کمین نشسته‌اند تا از هرگونه شکاف احتمالی برای ضربه زدن به انقلاب و نظام اسلامی بهره برداری کنند.

از این رو، بر همه ما به عنوان آحاد ملت ایران، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، با هر سلیقه و گرایش سیاسی که دل در گرو عزت و سرافرازی و سربلندی این آب و خاک دارند، فرض قطعی و واجب عینی است که با هوشیاری کامل، حلقه‌های انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس خود را مستحکم‌تر از پیش تنیده و در کنار یکدیگر، پشتیبان قاطع رهبری عزیز و منتخب خبرگان ملت باشند. اتحاد مقدسی که امام راحل (ره) بنیان نهاد و رهبر شهید (ره) آن را تا بدین جایگاه رفیع اعتلا بخشید، اینک به دستان پرتوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(دامت برکاته)، سپرده شده است تا با تمسک به قرآن و عترت، بهره‌گیری از تجارب ارزشمند گذشته و به کارگیری خرد جمعی و توانمندی‌های نخبگان کشور، کشتی انقلاب را در میان امواج متلاطم جهانی به ساحل نجات و سربلندی و تمدن بزرگ اسلامی رهنمون سازد.

وظیفه ما در این مسیر، تبعیت آگاهانه، همراهی صمیمانه، هم آهنگی عالمانه، اتحاد عازمانه و مشارکت فعال در تمامی عرصه‌های فکری،عملی، سازندگی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و علمی کشور است تا بتوانیم با قدرت و افتخار و اقتدار، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در جهان پرتلاطم امروز برافراشته نگه داریم.

مردم ولایتمدار ایران با تأسی به سیره ائمه معصومین (علیهم السلام) و درک عمیق از مسئولیت خطیر خود در قبال نظام اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های متعالی و مترقی انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر، امام راحل(ره) و رهبر شهید(ره) تجدید پیمان کرده و بر حمایت قاطع و تبعیت همه جانبه خود از رهبری جدید انقلاب اسلامی تاکید می‌ورزند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/