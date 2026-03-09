به گزارش ایلنا، بیانیه نیروی زمینی سپاه به مناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ

انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظ الله تعالی) را به‌عنوان سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری به محضر مبارک امام زمان (عج)، خانواده معظم شهدا و ملت شهیدپرور ایران عزیز، تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

فرماندهان و آحاد رزمندگان جان‌برکف نیروی زمینی سپاه، ضمن گرامیداشت این انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز و سپاسگزاری به درگاه خداوند قادر متعال برای این موهبت عظمی، مصمم‌تر، مقتدرتر و با عزم و صلابتی بیش‌ازپیش، تحت تدابیر و فرامین معظم له، به‌عنوان ولی‌فقیه و رهبر معظم انقلاب و فرمانده معظم کل قوا، در حفاظت و پاسداری از انقلاب و دستاوردهای ارزشمند آن و پشتیبانی از ولایت‌فقیه و دفاع از کیان، استقلال و اقتدار کشور، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز مقابله با توطئه‌ها و دشمنی‌های معاندین جنایتکار و متجاوز آمریکایی – صهیونی و ایادی و دست‌نشاندگان خودفروخته آنان، به‌عنوان تکلیفی شرعی، قانونی و ملی آماده جان‌فشانی بوده، در مسیر کسب موفقیت‌ها و پیروزی‌های افتخارآمیز نظام در برابر دشمنان و مخالفین ایران قوی و مقتدر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

در پایان ضمن آرزوی علو درجات الهی برای سیدالشهدای انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای عزیز (ره) و شهدای گرانقدر، سلامتی، توفیق روزافزون و طول عمر با عزت معظم له و تمامی دلسوزان و خدمتگزاران به اسلام و ایران عزیز را تحت توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج) از پیشگاه خداوند متعال مسألت می‌نماییم.

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴۰۴/۱۲/۱۸

انتهای پیام/