رئیس سازمان انرژی اتمی:
ایران همچنان پرچمدار دفاع از حقانیت، عدالت و حمایت از ملتهای مظلوم در برابر سلطهگری ستمگران باقی خواهد ماند
رئیس سازمان انرژی اتمی در پیام تبریک خود خطاب به رهبری جدید ایران گفت: اطمینان دارم در پرتو هدایت، تدابیر حکیمانه و مجاهدتهای حضرتعالی، مسیر عزتمندانهی امام شهید حضرت آیتالله خامنهای، که با خون شهیدان گرانقدر و ایثار ملت ایران هموار شده است، با همان صلابت ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران همچنان پرچمدار دفاع از حقانیت، عدالت و حمایت از ملتهای مظلوم در برابر سلطهگری قدرتهای ستمگر باقی خواهد ماند.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پی انتخاب سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله آقای سید مجتبی حسینی خامنهای(دامت برکاته)
با سلام و آرزوی توفیقات الهی؛
در هنگامهای که ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان همچنان در سوگ شهادت و عروج ملکوتی قائد حکیم و عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) به سر میبرند، طلوع نور تابان رهبری بر سپهر پرشکوه انقلاب اسلامی و انتخاب مدبرانه جنابعالی از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیگمان این انتخاب، با اتکا به بینش و اشراف عمیق حضرتعالی بر سازوکارهای راهبردی نظام و تجربه سالیان متمادی حضور در سطوح عالی تدبیر و سیاستگذاری کشور، نویدبخش استمرار عظمت و پویایی ایران اسلامی خواهد بود. همچنین برخورداری از اعتماد و همراهی ملت بزرگ ایران و جامعه وفادار انقلاب، پشتوانهای استوار برای صیانت از منافع عالی جمهوری اسلامی ایران و تداوم مسیر عزتآفرین انقلاب شکوهمند اسلامی به شمار میآید.
در این مقطع تاریخی، اطمینان دارم در پرتو هدایت، تدابیر حکیمانه و مجاهدتهای حضرتعالی، مسیر عزتمندانهی امام شهید حضرت آیتالله خامنهای، که با خون شهیدان گرانقدر و ایثار ملت ایران هموار شده است، با همان صلابت ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران همچنان پرچمدار دفاع از حقانیت، عدالت و حمایت از ملتهای مظلوم در برابر سلطهگری قدرتهای ستمگر باقی خواهد ماند.
در پایان، اینجانب به نمایندگی از همکاران و خانواده پرتلاش و مؤمن صنعت هستهای کشور، ضمن اعلام بیعت و تأکید بر عزم راسخ در استمرار بیوقفه توسعه علوم و فناوریهای راهبردی نوین، از درگاه خداوند متعال و در سایه توجهات خاصه حضرت ولیعصر(عجلالله تعالی فرجه الشریف) برای حضرتعالی در این مسئولیت خطیر الهی، دوام توفیقات، صحت و تأییدات ربانی مسئلت دارم.
محمد اسلامی
معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران۱۸ اسفند