پیام بیعت وزارت امور خارجه پس از انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

پیام بیعت وزارت امور خارجه پس از انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای
وزارت امور خارجه و کلیه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور، با سومین رهبری معظم انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران اعلام بیعت کردند.

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه کشورمان، در پی اعلام آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، بیانیه ای منتشر کرد که در ادامه متن آن آمده است:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از سرداران رشید و هم میهنان عزیزمان که در جریان تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کیان ایران طی ۱۱ روز گذشته به شهادت رسیدند انتخاب شایسته حضرت آیه الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای به عنوان سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی را که وفق اصول قانون اساسی و بنا به تصمیم مجلس خبرگان رهبری صورت گرفت به معظم له و مردم بزرگ ایران تبریک می‌گوید.

در وضعیت خطیری که میهن عزیز ما به دلیل تجاوز نظامی ادامه دار آمریکا و رژیم صهیونیستی با آن مواجه است انتخاب رهبری معظم انقلاب اسلامی با رای قاطع نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری و حمایت همه جانبه ملت ایران از این تصمیم به هنگام و حکیمانه تضمین‌کننده اتحاد و انسجام ایرانیان استقلال حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور عزیزمان خواهد بود.

وزارت امور خارجه و کلیه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور با اعلام بیعت با سومین رهبری معظم انقلاب اسلامی، عهد خود را با رهبری معظم و ملت بزرگ ایران برای استمرار تلاش بی‌شائبه در راستای پیشبرد منافع ملی ایران و تحقق اهداف عالیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تجدید می‌کنند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
