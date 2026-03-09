به گزارش ایلنا، محسن اسماعیلی با صدور پیامی انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی را تبریک گفت و نوشت:

متن کامل این پیام به این زیر شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

خدا را سپاس که داغ جگرسوز شهادت سیدناالاستاد حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای [قدس الله نفسه الزکیه] را با انتخاب خلف صالح او به عنوان ولیّ امر و سومین رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی التیام بخشید و شب قدر امت مسلمان را قدر و برکتی دیگر عطا فرمود.

حضرت آیت الله آقای حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای [ادام الله ظله] به واقع "سرّ ابیه" و عصاره فضایل امام شهید ماست؛ فقیهی محقق و اصولی مدقق، زاهدی وارسته و مجاهدی مخلص که در صداقت و امانت و دیگر فضایل اخلاقی و علمی از سابقون است و از عمق جان به آرمان و مشی امامین انقلاب مومن و وفادار بوده و هست.

انتخاب معظم له را به مردم رشید ایران و به همه آزادگان جهان تبریک عرض می کنم و اطاعت از ایشان به عنوان ولیّ فقیه جامع الشرایط را واجب می دانم.

خدای مهربان و حکیم وجود مبارک وی را از هر گزندی محفوظ و مصون بدارد و کشتی توفان زده اسلام و مسلمانان جهان را به دست با کفایت این عبد صالح به ساحل امن برساند؛ بمنّه و کرمه.

محسن اسماعیلی

سحرگاه نوزدهم رمضان المبارک

۱۴۰۴/۱۲/۱۸

