آملی لاریجانی: این انتخاب به موقع مرهمی بر تألّمات روحی مردم بود

به گزارش ایلنا، پیام آیت الله آملی لاریجانی به‌مناسب انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت امام مجاهد و رهبر حکیم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیة) ثلمه‌ای عظیم در اسلام و مصیبتی جانکاه برای امت اسلامی بود. آن شهید عظیم‌الشأن، عمر پر برکت خود را در راه اعتلای کلمه توحید، هدایت امّت و رهبری نظام در گردنه‌های سخت، سپری کرد و اجر خویش را با شهادت و لقاء الهی و تنعّم به رزق مدام عندالله، دریافت نمود.

با فضل و عنایت خداوند متعال، نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای چنان ساختار متقن و مستحکمی است که جریان امور در آن دچار خلأ و انقطاع نمی‌گردد. در همین راستا مجلس خبرگان رهبری با تصمیم قاطع و به موقع خود آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) را به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی برگزیده است.

این انتخاب به موقع که در حساس‌ترین برهه تاریخی و در هنگامه نبرد با تروریست‌های آمریکایی و صهیونیست‌های جنایتکار و با وجود فضاسازی‌ها و تهدیدات دشمنان قسم خورده این مرز و بوم صورت گرفت، مرهمی بر تألّمات روحی مردم عزیزمان و تأکیدی بر لزوم استمرار راه نورانی امام راحل و شهدای عالی مقام بود.

امیدوارم مقاومت و پایداری ملّت بصیر ایران در سایه درایت و تدبیر رهبر فرهیخته و دشمن‌شناسِ منتخب مجلس خبرگان رهبری، ادامه یابد و این‌بار نیز توطئه‌های مستکبرین و تهدیدهای وقیحانه آنان با اتحاد کلمه امت، نقش برآب شود.

اینجانب ضمن تبریک این انتخاب حساس و به موقع و در این مقطع مهم تاریخی، به همه ملّت شریف ایران و خصوصاً کارگزاران و فرهیختگان کشور، مشفقانه توصیه می‌کنم که با وحدت حول رهبری منتخب، از کیان نظام و کشور در مقابل هجمه دشمنان غدّار و جنایتکار، دفاع کنند.

از درگاه خداوند متعال، غفران و رحمت واسعه برای رهبر شهید و طول عمر با برکت و توفیقات روزافزون برای رهبر فرهیخته، مسألت دارم.

و آخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمین

صادق آملی لاریجانیرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

