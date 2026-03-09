آملی لاریجانی: این انتخاب به موقع مرهمی بر تألّمات روحی مردم بود
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتخاب رهبر جدید گفت: این انتخاب به موقع که در حساس‌ترین برهه تاریخی و در هنگامه نبرد با تروریست‌های آمریکایی و صهیونیست‌های جنایتکار و با وجود فضاسازی‌ها و تهدیدات دشمنان قسم خورده این مرز و بوم صورت گرفت، مرهمی بر تألّمات روحی مردم عزیزمان و تأکیدی بر لزوم استمرار راه نورانی امام راحل و شهدای عالی مقام بود.

به گزارش ایلنا، پیام آیت الله آملی لاریجانی به‌مناسب انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت امام مجاهد و رهبر حکیم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیة) ثلمه‌ای عظیم در اسلام و مصیبتی جانکاه برای امت اسلامی بود. آن شهید عظیم‌الشأن، عمر پر برکت خود را در راه اعتلای کلمه توحید، هدایت امّت و رهبری نظام در گردنه‌های سخت، سپری کرد و اجر خویش را با شهادت و لقاء الهی و تنعّم به رزق مدام عندالله، دریافت نمود.

با فضل و عنایت خداوند متعال، نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای چنان ساختار متقن و مستحکمی است که جریان امور در آن دچار خلأ و انقطاع نمی‌گردد. در همین راستا مجلس خبرگان رهبری با تصمیم قاطع و به موقع خود آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) را به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی برگزیده است.

این انتخاب به موقع که در حساس‌ترین برهه تاریخی و در هنگامه نبرد با تروریست‌های آمریکایی و صهیونیست‌های جنایتکار و با وجود فضاسازی‌ها و تهدیدات دشمنان قسم خورده این مرز و بوم صورت گرفت، مرهمی بر تألّمات روحی مردم عزیزمان و تأکیدی بر لزوم استمرار راه نورانی امام راحل و شهدای عالی مقام بود.

امیدوارم مقاومت و پایداری ملّت بصیر ایران در سایه درایت و تدبیر رهبر فرهیخته و دشمن‌شناسِ منتخب مجلس خبرگان رهبری، ادامه یابد و این‌بار نیز توطئه‌های مستکبرین و تهدیدهای وقیحانه آنان با اتحاد کلمه امت، نقش برآب شود.

اینجانب ضمن تبریک این انتخاب حساس و به موقع و در این مقطع مهم تاریخی، به همه ملّت شریف ایران و خصوصاً کارگزاران و فرهیختگان کشور، مشفقانه توصیه می‌کنم که با وحدت حول رهبری منتخب، از کیان نظام و کشور در مقابل هجمه دشمنان غدّار و جنایتکار، دفاع کنند.

از درگاه خداوند متعال، غفران و رحمت واسعه برای رهبر شهید و طول عمر با برکت و توفیقات روزافزون برای رهبر فرهیخته، مسألت دارم.

و آخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمین

صادق آملی لاریجانیرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

