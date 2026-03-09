سازمان پدافند غیرعامل:
ملت با نمایش وحدت و انسجام ملی در حساسترین مقطع تاریخ، توطئههای نرم و سخت دشمنان را خنثی کنند
سازمان پدافند غیرعامل در بیانیهای ضمن اعلام بیعت با رهبر جدید تاکید کرد: آحاد ملت را به تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی دعوت نموده تا با نمایش وحدت و انسجام ملی در حساسترین مقطع تاریخ، توطئههای نرم و سخت دشمنان را خنثی نمایند.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه سازمان پدافند غیرعامل به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْکُمْ»
الله اکبر - خامنه ای رهبر
ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت رهبر فرزانه و شجاع انقلاب اسلامی، حضرت امام سید علی حسینی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) و سایر شهدای والامقام جنگ رمضان، انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران را که توسط مجلس خبرگان رهبری، مبتنی بر اصل مترقی ولایت فقیه و مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است را به مردم شریف ایران تبریک عرض می نماییم.
سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان بخشی از ملت بزرگ ایران، ضمن اعلام بیعت و وفاداری با رهبر جدید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آحاد ملت را به تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی دعوت نموده تا با نمایش وحدت و انسجام ملی در حساسترین مقطع تاریخ، توطئههای نرم و سخت دشمنان را خنثی نمایند.
بیعت با ولیامر مسلمین، والاترین گام در دفاع همهجانبه از کیان ایران عزیز و تضمینبخش امنیت پایدار کشور است.
از خداوند متعال توفیقات روزافزون ایشان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسئلت مینماییم.
سازمان پدافند غیرعامل کشور