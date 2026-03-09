شورای دفاع: تا آخرین قطره خون مطیع فرمانده کل قوا هستیم

به گزارش ایلنا، متن بیانیه شورای دفاع به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ. هر آیه ای را که از میان برداریم، بهتر از آن یا مانندش را می آوریم. آیا ندانسته ای که خدا بر هر کاری تواناست» بقره-۱۰۶

راه و آرمان‌های امام خمینی کبیر و امام شهید انقلاب تثبیت و ماندگار شد. انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) را به امام زمان عج و ملت شریف ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنیم و با مولای خود بیعت می‌بندیم که همچون فرماندهان دلاور شهید شورای دفاع در جنگ رمضان، تا آخرین قطره خون پاسدار ارزش های انقلاب و مطیع فرمانده کل‌قوا و ولی‌امر مسلمین خواهیم بود.

نصر من الله و فتح قریب

شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران

