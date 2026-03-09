آحاد ملت ایران، با حفظ وحدت و همبستگی ملی اجازه ندهند دشمنان از این مقطع تاریخی برای ایجاد تفرقه یا تضعیف اراده ملی سوءاستفاده کنند

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح ذیل است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیمیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا أَطیعُوا اللَّهَ وَأَطیعُوا الرَّسولَ وَأُولِی الأَمرِ مِنکُم

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در برابر عظمت و شکوه مجاهدت‌های رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای سر تعظیم فرود می‌آوریم و شهادت آن مجاهد کبیر را به ملت بزرگ ایران، امت اسلامی و همه آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کنیم.

در این مقطع سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری را نشانه‌ای روشن از پویایی و استحکام ساختار مردم‌سالاری دینی در نظام اسلامی می‌دانیم؛ ساختاری که در آن عالی‌ترین مقام کشور برآمده از رأی ملت و در چارچوب قانون اساسی، از مسیر کشف و تشخیص مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود و استمرار رهبری حکیمانه انقلاب را تضمین می‌کند.

ما نمایندگان ملت ایران با ایمان به این انتخاب و با شناخت از سوابق علمی، انقلابی و مدیریتی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، ایشان را شایسته‌ترین شخصیتی می‌دانیم که می‌توانند راه نورانی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی را با همان حکمت، صلابت، مردم‌باوری و روحیه انقلابی ادامه دهند و پرچم هدایت این ملت بزرگ را در مقطع جدید تاریخ انقلاب اسلامی برافراشته نگاه دارند.

در این لحظه حساس تاریخی که جمهوری اسلامی درحال نبرد با متجاوزین مستکبر خارجی است، با صدای رسا اعلام می‌کنیم که در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم و با تمام توان از رهنمودها و فرامین حکیمانه ایشان تبعیت خواهیم کرد تا ایران اسلامی با اقتداری بیش از گذشته مسیر پیشرفت، استقلال، عزت ملی و عدالت را ادامه دهد.

ما از آحاد ملت شریف ایران، نخبگان، نیروهای سیاسی و اجتماعی، جوانان، دانشگاهیان، حوزویان و همه دلسوزان ایران اسلامی دعوت می‌کنیم با حفظ وحدت و همبستگی ملی، حول محور رهبری جدید انقلاب اسلامی گرد آمده و اجازه ندهند دشمنان ملت ایران از این مقطع تاریخی برای ایجاد تفرقه یا تضعیف اراده ملی سوءاستفاده کنند.

ما بر این باوریم که با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و همت ملت بزرگ ایران، گام دوم انقلاب اسلامی با شتابی بیشتر ادامه خواهد یافت و مسیر پیشرفت کشور، تقویت اقتدار ملی، تعمیق عدالت و حرکت به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی با قدرت دنبال خواهد شد.

ما نمایندگان مردم شریف و بصیر ایران در مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنیم که در مسیر پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، تقویت بنیان‌های قدرت ملی و شتاب‌بخشی به پیشرفت کشور، آماده همکاری کامل، همراهی صادقانه و تبعیت از رهنمودها و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم و تمام ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس را در این مسیر به کار خواهیم گرفت.

با توکل به خداوند متعال، با تکیه بر اراده ملت ایران و با تبعیت از رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، آینده‌ای روشن، مقتدر و در مسیر پیشرفت برای ایران اسلامی در پیش خواهیم داشت.

والسلام علی من اتبع الهدینمایندگان مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/