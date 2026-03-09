خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

عهد می‌بندیم برای دفاع از حقوق ملت ایران لحظه‌ای از پا ننشینیم

کد خبر : 1760113
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخاب شایسته حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی را به معظم له و مردم بزرگ ایران تبریک می‌گویم. این انتخاب، در وضعیت کنونی و خطیر کشور، بدون تردید تضمین کننده حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور عزیزمان خواهد بود و اتحاد و انسجام ملی را قوت خواهد بخشید.

اینجانب به همراه تمامی دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران از جمله سفرا، کارداران، سرکنسول ها و دیگر روسای نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور، و معاونین، مدیران و کارمندان وزارت امور خارجه در داخل کشور، با سومین رهبری معظم انقلاب اسلامی اعلام بیعت کرده و عهد می بندیم برای دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران، پیشبرد منافع و امنیت ملی، و تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران لحظه ای از پا ننشینیم. 

علم از دست علمدار نیفتد هرگز،

سید عباس عراقچی 

۱۸ اسفند ۱۴۰۴

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل