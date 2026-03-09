بسم الله الرحمن الرحیم

انتخاب شایسته حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی را به معظم له و مردم بزرگ ایران تبریک می‌گویم. این انتخاب، در وضعیت کنونی و خطیر کشور، بدون تردید تضمین کننده حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور عزیزمان خواهد بود و اتحاد و انسجام ملی را قوت خواهد بخشید.

اینجانب به همراه تمامی دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران از جمله سفرا، کارداران، سرکنسول ها و دیگر روسای نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور، و معاونین، مدیران و کارمندان وزارت امور خارجه در داخل کشور، با سومین رهبری معظم انقلاب اسلامی اعلام بیعت کرده و عهد می بندیم برای دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران، پیشبرد منافع و امنیت ملی، و تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران لحظه ای از پا ننشینیم.

علم از دست علمدار نیفتد هرگز،

سید عباس عراقچی

۱۸ اسفند ۱۴۰۴