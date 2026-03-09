خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع:

آماده اجرای فرامین و تدابیر رهبری و فرماندهی معظم کل قوا هستیم

کد خبر : 1760112
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور بیانیه‌ای با رهبر منتخب انقلاب اسلامی ایران آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام بیعت کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیعت با آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»

با تبریک اعلام جانشین صالح امامین انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، کارکنان و مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز همنوا با ملت بزرگ ایران اسلامی و هم‌رزمان نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شایسته و هوشمندانه و مدبرانه سومین پیشوای انقلاب اسلامی و رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به محضر امام عصر (عج) و ملت بصیر و رشید ایران و مسلمین و مستضعفان جهان تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن تشکر و قدردانی از نمایندگان ملت در مجلس خبرگان رهبری که در یکی از سرنوشت سازترین دوران، این رسالت تاریخی و تکلیف مهم را محقق نمودند، با ایمانی راسخ و عزم جهادی، پیروی از ولایت رهبر منتخب و خلف امام شهیدمان را با بیعت ایمانی و جهادی اعلام داشته و آمادگی کامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای اجرای فرامین و تدابیر رهبر و فرماندهی معظم کل قوا را در تداوم راه امامین انقلاب و پیشبرد آرمان های شهیدان عزیز اعلام می داریم.

بدون شک، حفظ استحکام و صیانت از ارزش‌های اسلامی، آزادی ، استقلال ، پیشرفت، عزت ، قدرت و امنیت ملی ایران سربلند با تبعیت از حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ،تداوم مطمئن خواهد داشت.

در آستانه عبور از نیم قرن حیات انقلاب و نظام مردم سالاری دینی، به برکت مجاهدت ها و فداکاری های امام خمینی و نیز رهبر شهیدمان امام خامنه‌ای، تحولات و دستاوردهای انقلاب اسلامی و نیز روند مقاومت و پیروزی‌های پیش رو در جریان جنگ رمضان، بیانگر واقعیت عظیمی است که از یک‌سو سردمداران ظلم جهانی را سردرگم و مایوس و از سوی دیگر ستمدیدگان را با محوریت انقلاب اسلامی امیدوارتر به زمینه سازی فضل الهی با ظهور منجی عالم و تعالی همه جانبه ایران و امت اسلامی و جهان بشریت ساخته که استمرار رهبری و ولایت از ارکان محوری این چشم انداز ملی و جهانی است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل