آماده اجرای فرامین و تدابیر رهبری و فرماندهی معظم کل قوا هستیم

«بسم الله الرحمن الرحیم

«یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»

با تبریک اعلام جانشین صالح امامین انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، کارکنان و مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز همنوا با ملت بزرگ ایران اسلامی و هم‌رزمان نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شایسته و هوشمندانه و مدبرانه سومین پیشوای انقلاب اسلامی و رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به محضر امام عصر (عج) و ملت بصیر و رشید ایران و مسلمین و مستضعفان جهان تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن تشکر و قدردانی از نمایندگان ملت در مجلس خبرگان رهبری که در یکی از سرنوشت سازترین دوران، این رسالت تاریخی و تکلیف مهم را محقق نمودند، با ایمانی راسخ و عزم جهادی، پیروی از ولایت رهبر منتخب و خلف امام شهیدمان را با بیعت ایمانی و جهادی اعلام داشته و آمادگی کامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای اجرای فرامین و تدابیر رهبر و فرماندهی معظم کل قوا را در تداوم راه امامین انقلاب و پیشبرد آرمان های شهیدان عزیز اعلام می داریم.

بدون شک، حفظ استحکام و صیانت از ارزش‌های اسلامی، آزادی ، استقلال ، پیشرفت، عزت ، قدرت و امنیت ملی ایران سربلند با تبعیت از حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ،تداوم مطمئن خواهد داشت.

در آستانه عبور از نیم قرن حیات انقلاب و نظام مردم سالاری دینی، به برکت مجاهدت ها و فداکاری های امام خمینی و نیز رهبر شهیدمان امام خامنه‌ای، تحولات و دستاوردهای انقلاب اسلامی و نیز روند مقاومت و پیروزی‌های پیش رو در جریان جنگ رمضان، بیانگر واقعیت عظیمی است که از یک‌سو سردمداران ظلم جهانی را سردرگم و مایوس و از سوی دیگر ستمدیدگان را با محوریت انقلاب اسلامی امیدوارتر به زمینه سازی فضل الهی با ظهور منجی عالم و تعالی همه جانبه ایران و امت اسلامی و جهان بشریت ساخته که استمرار رهبری و ولایت از ارکان محوری این چشم انداز ملی و جهانی است.»