به گزارش ایلنا، پیام مرجع عالیقدر، آیت الله حسین نوری همدانی در پی انتخاب آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای «دامت برکاته» به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران بدین شرح است:

سم الله الرحمن الرحیم

حضرت مستطاب آیت‌الله جناب آقای حاج سیدمجتبی خامنه‌ای «دامت برکاته»

سلام علیکم

باعرض تبریک و تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از سرداران رشید اسلام و نیز جمعی از مردم بی‌دفاع، خداوند متعال را سپاسگزارم که خبرگان ملت، به عنوان امنای امت اسلامی، با در نظر گرفتن همه شرایط و ضوابط لازم و بی‌تردید با عنایات خاصه حضرت بقیة‌الله الأعظم «عجل‌الله تعالی فرجه الشریف»، جنابعالی را که واجد جمیع شرایط لازم برای تصدی مسئولیت خطیر رهبری، از جمله فقاهت، شجاعت، تقوا، زمان‌شناسی، مدیریت و تدبیر و نیز پایبندی عمیق به راه و مکتب امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر شهید «رضوان‌الله تعالی علیهما» هستید، به عنوان رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران معرفی نمودند و بدین‌سان بار دیگر دشمنان این ملت را مأیوس و ناکام ساختند.

اینجانب ضمن تجلیل از این انتخاب شایسته و حکیمانه مجلس خبرگان، بر ضرورت پایبندی و تبعیت کامل نسبت به اصل ولایت فقیه، به‌عنوان رکن اساسی و ستون استوار انقلاب اسلامی، تأکید نموده و از همه امت اسلامی، به‌ویژه مردم مؤمن، عزیز و انقلابی ایران و نیز مسئولان امین و خدمتگزار، درخواست می‌کنم با بصیرت و همدلی در پشت سر رهبر معظم انقلاب حرکت کرده و با حفظ وحدت و انسجام حول محور ولایت فقیه، مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی را با صلابت و استواری ادامه دهند.