جلیلی: بار دیگر دشمنان اسلام و ایران مأیوس شدند

جلیلی در این پیام با اشاره به اقدام به موقع مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بار دیگر دشمنان اسلام و ایران مأیوس شدند و خبرگان ملت وظیفه دینی و قانونی خود را در حساس‌ترین شرایط به بهترین شکل با انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) انجام دادند.

وی در ادامه با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در این برهه حساس تاریخی خاطرنشان کرد: اینک ملت پرافتخار ایران سوگ شهادت امام خامنه‌ای را به حماسه بیعت با جانشین و خلف صالح ایشان تبدیل می‌کنند تا به دوست و دشمن نشان دهند مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی به سوی قله‌های پیشرفت و تعالی با تبعیت از وظیفه و با تبعیت از ولی فقیه همچون دوران امامین انقلاب دنبال خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی پیام خود با اشاره به وحدت و انسجام ملی افزود: ملت غیور ایران با این حماسه‌آفرینی، ایران عزیز را سربلند و پرشکوه از هرگونه آسیبی حفظ خواهند کرد و بار دیگر برگ زرینی بر افتخارات تاریخ ساز انقلاب خواهند افزود.