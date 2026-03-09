پیام تبریک مصطفی پورمحمدی به رهبر انقلاب:
امیدوارم میراث داری از راه و مکتب امام راحل و ابوی مکرم را به احسن وجه معمول دارید
مصطفی پورمحمدی در پیامی به رهبر انقلاب تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام تبریک مصطفی پورمحمدی به رهبر انقلاب به شرح زیر است:
«بسم الله العزیز الحکیم
حضرت آیه الله سید مجتبی حسینی خامنه ای دامت توفیقاته
انتخاب شایسته،به جا و سزاوار حضرتعالی را به زعامت امت و هدایت جمهوری اسلامی ایران و استمرار ولایت امر تبریک می گویم و از بارگاه ربوبی جل و اعلی و ولی الله الاعظم ارواحنا فداه خاضعانه مسئلت دارم عنایت خاصه، حمایت و دستگیری از وجود مبارک را به تمامه و کماله عطا فرمایند.
مسئولیت خطیر رهبری به خصوص در این شرایط سخت و حساس باری گران است که امیدواریم میراث داری از راه و مکتب امام راحل و رهبر شهیدمان ابوی مکرم را با درایت، اخلاص و ثبات قدمی که در شما سراغ داریم به احسن وجه معمول دارید بعونه و کرمه.
لازم می دانم ثلمه بزرگ و شهادت جانسوز رهبر عظیم الشان و بی مثال پدر بزرگوار و همچنین شهادت والده مکرمه، همسر و سایر عزیزانتان را صمیمانه تسلیت گفته و از پروردگار رحیم علو درجات و حشر با امیرالمومنین (ع) برای آنان طلب کنم.
خداوند عزیز قدیر پیروزی اسلام و ایران و سربلندی ملت شریف و شکست و خذلان دشمنان این مرز و بوم و سلامت، عزت و موفقیت جنابعالی را مقدر فرماید.آمین.
والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته
مصطفی پورمحمدی»