امیدوارم میراث داری از راه و مکتب امام راحل و ابوی مکرم را به احسن وجه معمول دارید

«بسم الله العزیز الحکیم

حضرت آیه الله سید مجتبی حسینی خامنه ای دامت توفیقاته

انتخاب شایسته،به جا و سزاوار حضرتعالی را به زعامت امت و هدایت جمهوری اسلامی ایران و استمرار ولایت امر تبریک می گویم و از بارگاه ربوبی جل و اعلی و ولی الله الاعظم ارواحنا فداه خاضعانه مسئلت دارم عنایت خاصه، حمایت و دستگیری از وجود مبارک را به تمامه و کماله عطا فرمایند.

مسئولیت خطیر رهبری به خصوص در این شرایط سخت و حساس باری گران است که امیدواریم میراث داری از راه و مکتب امام راحل و رهبر شهیدمان ابوی مکرم را با درایت، اخلاص و ثبات قدمی که در شما سراغ داریم به احسن وجه معمول دارید بعونه و کرمه.

لازم می دانم ثلمه بزرگ و شهادت جانسوز رهبر عظیم الشان و بی مثال پدر بزرگوار و همچنین شهادت والده مکرمه، همسر و سایر عزیزانتان را صمیمانه تسلیت گفته و از پروردگار رحیم علو درجات و حشر با امیرالمومنین (ع) برای آنان طلب کنم.

خداوند عزیز قدیر پیروزی اسلام و ایران و سربلندی ملت شریف و شکست و خذلان دشمنان این مرز و بوم و سلامت، عزت و موفقیت جنابعالی را مقدر فرماید.آمین.

والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته

مصطفی پورمحمدی»