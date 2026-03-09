«بسم الله الرحمن الرحیم

تَنَزَّلُ الْمَلَآئِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍالْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ

امت سرافراز و قهرمان، ملت عزیز و شریف ایران، مردم رشید و نستوه،برادران و خواهران غیور مقاومت،مسلمانان جهادگر و صبورو آزادیخواهان جهانسلام خدای بزرگ بر رهبر، ولی‌امر و امام عظیم‌الشأن شهیدمان حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و درود اولیا و بندگان صالح الهی و جمیع سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در سنگرهای گمنامی داخل و خارج کشور، نثار عظمت وجود شریف و حضور غیرتمندانه و آگاهانه‌ و ایمان خالصانه‌ی شما مردم که در تعظیم مقام شامخ قائد شهید امت و ولی امر مسلمین (قدس سره)، بر پایه‌ی بصیرت و باورمندی به شئونات امام‌شناسی، حاکمیت ولایت‌فقیه و ولایت‌مداری عمل کرده و همچنان الی یوم موعود بر عهد خود پایدار و ثابت قدم هستید.

به لطف الهی و عنایت حضرت صاحب‌الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، شجره‌ی طیبه و تناور انقلاب شکوهمند اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی که ۴۷ سال با استقامت و سرافرازی از توطئه‌های رنگارنگ جبهه‌ی استکبار و رژیم منحوس صهیونی پیروز و سربلند بیرون آمده؛ زین پس نیز همچنان قلوب مالامال و آکنده از عشق و عطوفت و معرفت‌ امت اسلامی و جامعه‌ی مومنین در راستای عمل به رسالت تاریخی، دینی و انقلابی و تبعیت از ولایت امر در تقابل همیشگی با جبهه‌ی شیطانی آمریکایی صهیونی مطمئن‌تر و قوی‌تر خواهد تپید.

بحمدالله تعالی، قدرت ساخت ادبیات و شعارهای خلاق، هوشمند و مضمون‌دار برآمده از سویدای وجود ملت و جامعه‌ی مومن و انقلابی، بیانگر هدایت الهی جامعه‌ی ولایت‌مدار ایران برای تبدیل فوری این «سوگ عظیم» به «حماسه‌ بزرگ بیعت» مبتنی بر شور و شعور انقلابی و اثبات تربیت‌یافتگی در مکتب متعالی امامین انقلاب می‌باشد.

در این برهه‌ی حساس، به رغم جنگ تحمیلی و تهدیدات و توطئه‌های مستمر و دیوانه‌وار جریان خبیث و عنود ترامپ - نتانیاهو و عملیات‌های تروریستی این جنایتکاران و مزدوران و اذناب سرسپرده‌ی داخلی و خارجی آنان، باذن الله تعالی، شرایط برای انجام وظیفه‌ی خطیر و قانونی نمایندگان منتخب ملت در مجلس خبرگان به منظور تشخیص دقیق و برگزیدن ولی‌امر جدید و رهبر معزز انقلاب اسلامی مهیا شد تا بار دیگر بر همگان عیان گردد که ایران اسلامی مبتنی بر آموزه‌های اسلام ناب و سیره و معارف اهل بیت علیهم‌السلام و «نظریه‌ی مترقی و رکن رکین ولایت‌فقیه»، بن‌بست‌پذیر نبوده و همواره چشم‌انداز روشن و پیروزی دارد.

اینک در این شهراللهِ رمضان الکریم و در لیالی عظیم قدر، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در وزارت اطلاعات، جامعه‌ی اطلاعاتی کشور و تمامی نیروهای عرصه‌ی گمنامی در نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی، حفاظتی و حراستی کشوری و لشگری، ضمن تجدید عهد و میثاق با رهبران عظیم‌الشأن راحل و شهید، و امامین عالیقدر انقلاب اسلامی و اعلام استمرار تبعیت تام از سیره و روش، منویات، فرامین و رهنمودهای آن بزرگواران در عصر غیبت منجی و عدالت‌گستر عالم بشریت، مراتب بیعت خود را با ولی‌امر مسلمین و برگزیده‌ی خبرگان رهبری حضرت آیت‌الله آقای حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی را اعلام و تبعیت کامل و التزام عملی خود را نسبت به اوامر معظم‌له همچون پیروی از سلف صالح ایشان و در تراز ولایت مطلقه فقیه ابراز داشته و آمادگی خود را برای انجام مأموریت محوله در راستای اعتلای نظام مقدس اسلامی اعلام می‌دارند.

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبیآن شب قدر که این تازه براتم دادند.

سید اسماعیل خطیب

وزیر اطلاعات»