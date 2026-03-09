پیام بیعت وزیر اطلاعات با رهبر جدید انقلاب/ بار دیگر بر همگان عیان شد که ایران اسلامی بن‌بست‌پذیر نبوده و چشم‌انداز روشن و پیروزی دارد

وزیر اطلاعات در پیامی با آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بیعت کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام بیعت حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات با آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

تَنَزَّلُ الْمَلَآئِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍالْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ

امت سرافراز و قهرمان، ملت عزیز و شریف ایران، مردم رشید و نستوه،برادران و خواهران غیور مقاومت،مسلمانان جهادگر و صبورو آزادیخواهان جهانسلام خدای بزرگ بر رهبر، ولی‌امر و امام عظیم‌الشأن شهیدمان حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و درود اولیا و بندگان صالح الهی و جمیع سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در سنگرهای گمنامی داخل و خارج کشور، نثار عظمت وجود شریف و حضور غیرتمندانه و آگاهانه‌ و ایمان خالصانه‌ی شما مردم که در تعظیم مقام شامخ قائد شهید امت و ولی امر مسلمین (قدس سره)، بر پایه‌ی بصیرت و باورمندی به شئونات امام‌شناسی، حاکمیت ولایت‌فقیه و ولایت‌مداری عمل کرده و همچنان الی یوم موعود بر عهد خود پایدار و ثابت قدم هستید.

به لطف الهی و عنایت حضرت صاحب‌الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، شجره‌ی طیبه و تناور انقلاب شکوهمند اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی که ۴۷ سال با استقامت و سرافرازی از توطئه‌های رنگارنگ جبهه‌ی استکبار و رژیم منحوس صهیونی پیروز و سربلند بیرون آمده؛ زین پس نیز همچنان قلوب مالامال و آکنده از عشق و عطوفت و معرفت‌ امت اسلامی و جامعه‌ی مومنین در راستای عمل به رسالت تاریخی، دینی و انقلابی و تبعیت از ولایت امر در تقابل همیشگی با جبهه‌ی شیطانی آمریکایی صهیونی مطمئن‌تر و قوی‌تر خواهد تپید.

بحمدالله تعالی، قدرت ساخت ادبیات و شعارهای خلاق، هوشمند و مضمون‌دار برآمده از سویدای وجود ملت و جامعه‌ی مومن و انقلابی، بیانگر هدایت الهی جامعه‌ی ولایت‌مدار ایران برای تبدیل فوری این «سوگ عظیم» به «حماسه‌ بزرگ بیعت» مبتنی بر شور و شعور انقلابی و اثبات تربیت‌یافتگی در مکتب متعالی امامین انقلاب می‌باشد.

در این برهه‌ی حساس، به رغم جنگ تحمیلی و تهدیدات و توطئه‌های مستمر و دیوانه‌وار جریان خبیث و عنود ترامپ - نتانیاهو و عملیات‌های تروریستی این جنایتکاران و مزدوران و اذناب سرسپرده‌ی داخلی و خارجی آنان، باذن الله تعالی، شرایط برای انجام وظیفه‌ی خطیر و قانونی نمایندگان منتخب ملت در مجلس خبرگان به منظور تشخیص دقیق و برگزیدن ولی‌امر جدید و رهبر معزز انقلاب اسلامی مهیا شد تا بار دیگر بر همگان عیان گردد که ایران اسلامی مبتنی بر آموزه‌های اسلام ناب و سیره و معارف اهل بیت علیهم‌السلام و «نظریه‌ی مترقی و رکن رکین ولایت‌فقیه»، بن‌بست‌پذیر نبوده و همواره چشم‌انداز روشن و پیروزی دارد.

اینک در این شهراللهِ رمضان الکریم و در لیالی عظیم قدر، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در وزارت اطلاعات، جامعه‌ی اطلاعاتی کشور و تمامی نیروهای عرصه‌ی گمنامی در نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی، حفاظتی و حراستی کشوری و لشگری، ضمن تجدید عهد و میثاق با رهبران عظیم‌الشأن راحل و شهید، و امامین عالیقدر انقلاب اسلامی و اعلام استمرار تبعیت تام از سیره و روش، منویات، فرامین و رهنمودهای آن بزرگواران در عصر غیبت منجی و عدالت‌گستر عالم بشریت، مراتب بیعت خود را با ولی‌امر مسلمین و برگزیده‌ی خبرگان رهبری حضرت آیت‌الله آقای حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی را  اعلام و تبعیت کامل و التزام عملی خود را نسبت به اوامر معظم‌له همچون پیروی از سلف صالح ایشان و در تراز ولایت مطلقه فقیه ابراز داشته و آمادگی خود را برای انجام  مأموریت محوله در راستای اعتلای نظام مقدس اسلامی اعلام می‌دارند.

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبیآن شب قدر که این تازه براتم دادند.

سید اسماعیل خطیب

وزیر اطلاعات»

