دریادار تنگسیری:
پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران، با ولیفقیه و رهبر عزیز خویش بیعت میکنند
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی تاکید کرد: ما پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ایمان راسخ و قلبی مالامال از عشق به ولایت، با ولیفقیه و رهبر عزیز خویش بیعت میکنیم. بیعتی از جنس خون و ایمان، بیعتی استوار بر پایه تعهد، بصیرت و اطاعت از فرمان ولایت الهی و اعلام میداریم که تا آخرین نفس، پاسدار آرمانهای انقلاب اسلامی، حافظ اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، و مطیع مطلق فرامین ولیفقیه زمان خواهیم بود.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سلام و درود خدا بر ولیفقیه زمان، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای(دامت برکاته) که پرچمدار مسیر نورانی امام خمینی(ره) و ادامهدهنده راه پرافتخار رهبر شهید حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (مدظلهالعالی) است.
ما پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ایمان راسخ و قلبی مالامال از عشق به ولایت، با ولیفقیه و رهبر عزیز خویش بیعت میکنیم.
بیعتی از جنس خون و ایمان، بیعتی استوار بر پایه تعهد، بصیرت و اطاعت از فرمان ولایت الهی و اعلام میداریم که تا آخرین نفس، پاسدار آرمانهای انقلاب اسلامی، حافظ اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، و مطیع مطلق فرامین ولیفقیه زمان خواهیم بود و در هر میدان و در هر لحظه، صدای ما ندای «لبیک یا امام» و فریاد ما «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» خواهد بود.
این بیعت، میثاقی با ولایت است؛ میثاقی برای تداوم راه شهدا، حفظ عزت ملت ایران، و استوار ماندن در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب، و میهن اسلامی.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلام