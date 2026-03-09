به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلام و درود خدا بر ولی‌فقیه زمان، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای(دامت برکاته) که پرچم‌دار مسیر نورانی امام خمینی(ره) و ادامه‌دهنده راه پرافتخار رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است.

ما پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ایمان راسخ و قلبی مالامال از عشق به ولایت، با ولی‌فقیه و رهبر عزیز خویش بیعت می‌کنیم.

بیعتی از جنس خون و ایمان، بیعتی استوار بر پایه تعهد، بصیرت و اطاعت از فرمان ولایت الهی و اعلام می‌داریم که تا آخرین نفس، پاسدار آرمان‌های انقلاب اسلامی، حافظ اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، و مطیع مطلق فرامین ولی‌فقیه زمان خواهیم بود و در هر میدان و در هر لحظه، صدای ما ندای «لبیک یا امام» و فریاد ما «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» خواهد بود.

این بیعت، میثاقی با ولایت است؛ میثاقی برای تداوم راه شهدا، حفظ عزت ملت ایران، و استوار ماندن در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب، و میهن اسلامی.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلام