پیام خانواده شهید سلامی به مناسبت انتخاب رهبر جدید

خانواده سردار شهید سپهبد حسین سلامی به مناسبت انتخاب رهبر جدید با صدور پیامی تاکید کردند: ما ملت ولایتمدار ایران اسلامی و امت سرافراز اسلام، برای ولی امر مسلمین جهان، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای عزیز(مدظله‌العالی) به عنوان قائمه‌ی انقلاب اسلامی و نقطه‌ی مرکزی تدبیر و تولید قدرت و نقطه‌ی آغاز و پایان همه‌ چیز به این معنا که همه ‌چیز از ایشان صادر و همه‌ چیز به ایشان ختم می‌شود، جان می‌دهیم.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام خانواده سردار شهید سپهبد حاج حسین سلامی به مناسبت انتخاب رهبر جدید به شرح زیر است:

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

« الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا »

با سلام و صلوات خداوند متعال به روح بلند و ملکوتی امام راحل(رحمه الله علیه) و قائد شهید امت امام خامنه‌ای(رضوان الله علیه) و شهیدان سرافراز اسلام؛ رهبری نائب حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای عزیز(مدظله‌العالی) را به پیشگاه مقدس حضرت بقیه الله الاعظم(ارواحنا فداه) و تمام عدالت‌طلبان و آزادی‌خواهان عالم به ویژه به امت اسلام و ملت مقتدر ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

 

خدای رحمان را شاکریم که در اولین شب قدر ماه مبارک رمضان، دعا و طاعات ملت مؤمن و پاک ایران اسلامی را مورد استجابت قرار داد و امام خامنه‌ای عزیز(مدظله‌العالی) را که اشبه الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقاً به امام شهید(رضوان الله علیه) در تمامی صفات است؛ به ولایت، امامت، حکومت و فرمانروایی بر امت و حق‌طلبان عالم برگزید و نعمتش را بر ما تمام کرد.

 

ما ملت ولایتمدار ایران اسلامی و امت سرافراز اسلام، برای ولی امر مسلمین جهان، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای عزیز(مدظله‌العالی)  به عنوان قائمه‌ی انقلاب اسلامی و نقطه‌ی مرکزی تدبیر و تولید قدرت و نقطه‌ی آغاز و پایان همه‌ چیز به این معنا که همه ‌چیز از ایشان صادر و همه‌ چیز به ایشان ختم می‌شود، جان می‌دهیم.

 

وَالسَّلامُ عَلی مَن اِتَّبَعَ الهُدی

خانواده سردار شهید سپهبد پاسدار حاج حسین سلامی18 اسفند 1404

 

 

