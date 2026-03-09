پیام خانواده شهید سلامی به مناسبت انتخاب رهبر جدید

« الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا »

با سلام و صلوات خداوند متعال به روح بلند و ملکوتی امام راحل(رحمه الله علیه) و قائد شهید امت امام خامنه‌ای(رضوان الله علیه) و شهیدان سرافراز اسلام؛ رهبری نائب حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای عزیز(مدظله‌العالی) را به پیشگاه مقدس حضرت بقیه الله الاعظم(ارواحنا فداه) و تمام عدالت‌طلبان و آزادی‌خواهان عالم به ویژه به امت اسلام و ملت مقتدر ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

خدای رحمان را شاکریم که در اولین شب قدر ماه مبارک رمضان، دعا و طاعات ملت مؤمن و پاک ایران اسلامی را مورد استجابت قرار داد و امام خامنه‌ای عزیز(مدظله‌العالی) را که اشبه الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقاً به امام شهید(رضوان الله علیه) در تمامی صفات است؛ به ولایت، امامت، حکومت و فرمانروایی بر امت و حق‌طلبان عالم برگزید و نعمتش را بر ما تمام کرد.

ما ملت ولایتمدار ایران اسلامی و امت سرافراز اسلام، برای ولی امر مسلمین جهان، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای عزیز(مدظله‌العالی) به عنوان قائمه‌ی انقلاب اسلامی و نقطه‌ی مرکزی تدبیر و تولید قدرت و نقطه‌ی آغاز و پایان همه‌ چیز به این معنا که همه ‌چیز از ایشان صادر و همه‌ چیز به ایشان ختم می‌شود، جان می‌دهیم.

وَالسَّلامُ عَلی مَن اِتَّبَعَ الهُدی

خانواده سردار شهید سپهبد پاسدار حاج حسین سلامی18 اسفند 1404