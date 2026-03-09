اجرای موج سی عملیات وعده صادق ۴
روابط عمومی سپاه از اجرای موج سی عملیات وعده صادق۴ در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و همزمان با رهبری انقلاب با رمز مبارک "علی ولی الله" خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج سی عملیات وعده صادق۴ در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و همزمان با اعلام رهبری رهبر معظم انقلاب با رمز مبارک "علی ولی الله" علیه پایگاه های تروریستهای آمریکا در منطقه و شمال سرزمینهای های اشغالی با موشک های سوخت مایع و جامد خرمشهر، فتاح، خیبر، قدر و پهپادهای راهبردی به صورت صد درصد موفقیت آمیز به اجرا درآمد.