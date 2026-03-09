گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران اسلامی ضمن در پیامی انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر مسلمانان جهان را تبریک گفت و افزود: این انتخاب دوره جدیدی از عزت و اقتدار ملت ایران را نوید خواهد داد.

متن پبام پزشکیان به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

با ایمان به وعده‌های الهی، انتخاب مبارک جنابعالی به عنوان سومین رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رای قاطع و هوشمندانه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به جانشینی شهید والامقام و حکیم زمان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، دوره جدیدی از عزت و اقتدار ملت ایران را نوید خواهد داد.

این انتخاب ارزشمند، تجلی اراده امت اسلامی در تحکیم وحدت ملی است؛ وحدتی که همچون سدی استوار، ملت ایران را در برابر توطئه‌های دشمنان مقاوم ساخته است.دستاوردهای پدر شهید بزرگوارتان در حفظ نظام و اعتلای انقلاب، بستری محکم برای آینده ایران فراهم آورده که با رهبری جنابعالی، به افقی درخشان از استقلال پایدار، پیشرفت علمی و فناوری، و توسعه همه‌جانبه خواهد رسید. چشم‌اندازی که پیشرفت و عدالت اجتماعی و عزت جهانی، میوه‌های شیرین این وحدت و تدبیر را به بار خواهد نشاند.

ایران اسلامی در طول تاریخ خود نشان داده است که در برابر سختی‌ها ایستادگی می‌کند و با اتکا به خرد جمعی، ایمان و تلاش مستمر، از دشوارترین عقبه‌ها عبور می‌کند. امروز نیز با تکیه بر همین سرمایه‌های ارزشمند و با بهره‌گیری از توان همه نخبگان با سلایق متنوع، جوانان غیور و مدیران دلسوز کشور، علی‌رغم تجاوز وحشیانه و آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با درایت و زمینه چینی رهبر شهیدمان با مقاومت مثال زدنی ملت شریف ایران وعزم و اراده نیروهای مسلح جان برکف و غیور ایران، کارآمدی و پیشرفت را هموار خواهد ساخت.

بی‌تردید عبور از مشکلات کنونی نیز با رهبری خردمندانه حضرتعالی و با ایجاد فضایی که مبتنی بر اعتماد، همدلی و مشارکت و مقاومت گسترده مردم است، میسر خواهد شد.

از درگاه ایزد منان، سربلندی و توفیق حضرتعالی را در پاسداشت این وحدت مقدس و ساختن ایرانی پیشرفته و مستقل، مسئلت دارم.