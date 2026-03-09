خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام معاون اول رئیس جمهور به مناسبت انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی


کد خبر : 1760098
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در پیامی انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی را به ایشان و ملت بزرگ ایران تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)

با سلام و احترام

بار دیگر شهادت مظلومانه رهبر حکیم، شجاع و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) را به امام زمان(عج الله)، جنابعالی، خاندان مکرم ایشان و ملت بزرگ ایران صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. فقدان آن رهبر فرزانه و الهی، ضایعه‌ای بزرگ و جانکاه برای ایران اسلامی، امت اسلامی و همه آزادگان جهان است. آن فقیه بصیر و کم‌نظیر، با حکمت، صلابت، دوراندیشی، استقامت و ایمان راسخ، نه‌تنها انقلاب اسلامی را در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز با اقتدار راهبری کرد، بلکه افق‌های بلندی از عزت، استقلال، پیشرفت، خودباوری و مقاومت را پیش روی ملت ایران و امت اسلامی گشود. بی‌تردید نام و راه آن رهبر شهید، به‌عنوان سرمایه‌ای ماندگار در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند.

اینجانب که سال‌ها از نزدیک، همراهی و حضور جنابعالی در کنار آن رهبر بزرگ را شناخته و شاهد بوده‌ام، شما را شخصیتی صالح، برخوردار از سجایای اخلاقی، متانت، تقوا، اخلاص، سلوک حکیمانه و شناخت عمیق از مبانی انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل و رهبر شهیدمان می‌دانم؛ چهره‌ای که همواره به‌عنوان یکی از یاوران و یاران نزدیک، وفادار و مخلص رهبر معظم و شهید انقلاب شناخته شده‌اید.

اطمینان دارم که در امتداد مسیر امامین مکرم و محبوب انقلاب، و در پرتو همان مکتب حکمت، اقتدار و معنویت، جنابعالی خواهید توانست مسیرهای جدیدی را برای اعتلای اسلام، تقویت وحدت امت اسلامی و تحکیم جامعه اسلامی بگشایید و این راه نورانی را با صلابت ادامه دهید.

امروز بیش از هر زمان دیگر، اهمیت اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه به‌عنوان محور ثبات، انسجام و عزت ملی آشکار است. بی‌تردید پیشرفت کشور، حفظ وحدت ملی و عبور موفق از شرایط خطیر کنونی، در گرو تبعیت همه مردم وفادار و همیشه در صحنه، ارکان نظام، مسئولان و کارگزاران از رهبری نظام اسلامی و حفظ همدلی و همبستگی ملی است.

جمهوری اسلامی ایران در امتداد راهبردهای کلان ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب، مسیر دستیابی به جایگاه برجسته و‌ اثرگذار در عرصه علم و گسترش مرزهای دانش و فناوری‌های نوظهور و پیشرفته و ایفای نقشی مؤثر و تعیین‌کننده در مناسبات جهانی را با قدرت ادامه خواهد داد.

اینجانب به‌عنوان خادمی از خادمان ملت، ضمن اعلام بیعت و وفاداری با معظم‌له، بر همراهی کامل در این مسیر و ضرورت انسجام، اتحاد ملی و تبعیت همگان از رهبری برای صیانت از منافع ملی، عزت کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، دوام عزت، سلامت و توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به اسلام، انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران مسئلت دارم.

دست یاری حضرت حجت ابن الحسن(عج الله تعالی فرجه شریف) بدرقه راهتان.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل