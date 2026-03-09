پیام معاون اول رئیس جمهور به مناسبت انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در پیامی انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی را به ایشان و ملت بزرگ ایران تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیتالله حاج سید مجتبی خامنهای (دامت برکاته)
با سلام و احترام
بار دیگر شهادت مظلومانه رهبر حکیم، شجاع و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) را به امام زمان(عج الله)، جنابعالی، خاندان مکرم ایشان و ملت بزرگ ایران صمیمانه تسلیت عرض میکنم. فقدان آن رهبر فرزانه و الهی، ضایعهای بزرگ و جانکاه برای ایران اسلامی، امت اسلامی و همه آزادگان جهان است. آن فقیه بصیر و کمنظیر، با حکمت، صلابت، دوراندیشی، استقامت و ایمان راسخ، نهتنها انقلاب اسلامی را در مقاطع حساس و سرنوشتساز با اقتدار راهبری کرد، بلکه افقهای بلندی از عزت، استقلال، پیشرفت، خودباوری و مقاومت را پیش روی ملت ایران و امت اسلامی گشود. بیتردید نام و راه آن رهبر شهید، بهعنوان سرمایهای ماندگار در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند.
اینجانب که سالها از نزدیک، همراهی و حضور جنابعالی در کنار آن رهبر بزرگ را شناخته و شاهد بودهام، شما را شخصیتی صالح، برخوردار از سجایای اخلاقی، متانت، تقوا، اخلاص، سلوک حکیمانه و شناخت عمیق از مبانی انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل و رهبر شهیدمان میدانم؛ چهرهای که همواره بهعنوان یکی از یاوران و یاران نزدیک، وفادار و مخلص رهبر معظم و شهید انقلاب شناخته شدهاید.
اطمینان دارم که در امتداد مسیر امامین مکرم و محبوب انقلاب، و در پرتو همان مکتب حکمت، اقتدار و معنویت، جنابعالی خواهید توانست مسیرهای جدیدی را برای اعتلای اسلام، تقویت وحدت امت اسلامی و تحکیم جامعه اسلامی بگشایید و این راه نورانی را با صلابت ادامه دهید.
امروز بیش از هر زمان دیگر، اهمیت اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه بهعنوان محور ثبات، انسجام و عزت ملی آشکار است. بیتردید پیشرفت کشور، حفظ وحدت ملی و عبور موفق از شرایط خطیر کنونی، در گرو تبعیت همه مردم وفادار و همیشه در صحنه، ارکان نظام، مسئولان و کارگزاران از رهبری نظام اسلامی و حفظ همدلی و همبستگی ملی است.
جمهوری اسلامی ایران در امتداد راهبردهای کلان ترسیمشده از سوی رهبر شهید انقلاب، مسیر دستیابی به جایگاه برجسته و اثرگذار در عرصه علم و گسترش مرزهای دانش و فناوریهای نوظهور و پیشرفته و ایفای نقشی مؤثر و تعیینکننده در مناسبات جهانی را با قدرت ادامه خواهد داد.
اینجانب بهعنوان خادمی از خادمان ملت، ضمن اعلام بیعت و وفاداری با معظمله، بر همراهی کامل در این مسیر و ضرورت انسجام، اتحاد ملی و تبعیت همگان از رهبری برای صیانت از منافع ملی، عزت کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید میکنم.
از درگاه خداوند متعال، دوام عزت، سلامت و توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به اسلام، انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران مسئلت دارم.
دست یاری حضرت حجت ابن الحسن(عج الله تعالی فرجه شریف) بدرقه راهتان.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور