پیام محمدمخبر درباره انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به رهبری انقلاب

به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تبریک و تسلیت شهادت زعیم امت اسلامی و رهبر آزادی خواهان و مظلومان جهان، حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه ای (قدس سره الشریف)، در آستانه‌ یک فصل تاریخی جدید، با دلی پر از امید، ایمان و عشق به انقلاب اسلامی، اینجانب به ملت سربلند و شهیدپرور ایران، همهٔ مسلمانان جهان، دوستداران عدالت، آزادگی و سعادت انسانی، و به ویژه به همهٔ نیروهای متعهد و وفادار به مسیر امامین انقلاب اسلامی، با عظمت و احترام، انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک عرض می‌نمایم.

این انتخاب، نه تنها یک تصمیم سیاسی، بلکه یک نشانهٔ الهی، یک نیاز تاریخی و یک وعدهٔ آسمانی است.

مجلس محترم خبرگان، با عزمی راسخ، دقتی بی‌نظیر و توجهی عمیق به نیازهای امت و سرنوشت ایران اسلامی، در شرایط سخت و پرتنش جنگ نظامی همه جانبه با بزرگترین ظالمان زمانه، به بهترین شکل و در سریع‌ترین زمان ممکن، وظیفهٔ عظیم و خطیر خود را انجام دادند. این اقدام، نشانه‌ای از سلامت ساختارهای مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی و گواه بر این است که ولایت فقیه، یک اصل زنده، فعال و در حال تکوین است.

این انتخاب، برای مردم ایران، مرهمی آرامش‌بخش بود که در دل سختی‌های این برهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، از دست دادن مرشد و رهبر عزیزتر از جانمان، دل مومنان و آزادی‌خواهان در ایران اسلامی، منطقه و جهان را شاد کرد. این انتخاب، نه تنها ادامه‌ خط پر بهجت شیعه، بلکه تکمیل و تقویت آن نیز هست. حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، آینه‌ تمام نمای رهبر شهیدمان، امام خامنه‌ای (ره)، و همچنین رهبر کبیر انقلاب اسلامی است. این وجود ارزشمند، نه تنها اهل فضل و دانش، بلکه اهل ایمان، مردم‌محوری، عزم، تقوا، تدبیر، معتقد به رویکرد گام دوم انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان ایران و اسلام است.

به تجربه و در همجواری با این وجود مبارک عرض می کنم که ایشان، نوگرا و متعهد به تحقق ایران پیشرفته بر پایه مبانی انقلاب اسلامی و اصول ترسیم شده در خط فکری امامین انقلاب و به‌خصوص امام سید علی خامنه ای است و این روحیه‌ تحول خواهی و نوگرایی ایشان، ظرفیت بزرگی برای بسیج نخبگانی کشور در همه عرصه های مورد نیاز ایران اسلامی خواهد بود.

مدال افتخار فرزند و همسر شهید بودن نیز نشانه‌ای از عمق ایمان و فداکاری ایشان است.

اینجانب، با همراهی و همبستگی همه اقشار ملت در بیعت، اطاعت و پایبندی به ولایت فقیه به عنوان استمرار ولایت انبیا، عزت و مقاومت، امیدوارم رهبری این وجود عظیم‌الشأن در این مرحله تاریخی، فصل تازه‌ای در تقویت انسجام ملی، صیانت از حقوق ملت و استقرار امنیت و اقتدار کشور باشد و سایه رحمت و هدایت الهی همواره بر ملت ایران مستدام بماند.

دوام توفیقات ایشان را از خداوند حفیظ و علیم خواستارم.

محمد مخبر

