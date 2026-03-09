بیانیه سازمان بسیج مستضعفین در بیعت با ولایت

«حقیقت تابنده‌ امامت و ولایت در عصر حاضر آن هنگام درخشندگی و حقانیت خود را نشان داد که حضرت امام خمینی (ره) و پس از آن امام شهیدمان با پشتیبانی مردم بعد از قرن‌ها نظام اسلامی را تشکیل و تثبیت و استقلال سیاسی و پیشرفت را در سرزمین ایران بزرگ تضمین و قطعی کردند.

نقش و جایگاه رهبری و ولایت فقیه در انسجام و وحدت ملی و بخصوص در بزنگاه های حساس و تاریخی و عبور کشور و مردم از دشواری‌ها و جنگ ها و توطئه‌های تحمیل شده توسط دشمنان حقیقتی هست که در معرض دیدگان و قضاوت همگان قرار گرفته است. به همین دلیل است که امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند، پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.

دوران ۳۷ ساله زعامت قائد امت امام و رهبر شهید امام خامنه ای، و دوران پر فراز و نشیب کشور گویای این واقعیت تابناک و درخشان است که امامت و رهبری رکن و ستون انسجام و اقتدار ملی محسوب می‌شود. دلبستگی آگاهانه و خردمندانه ملت ایران و امت اسلام به امام شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای چه در دوره رهبری ایشان و چه در روزهای اخیر به وضوح آشکار ساخت که پیوند امام و امت در جامعه اسلامی، برخواسته از معرفت دینی و بصیرت انقلابی هست که در میان آحاد جامعه نهادینه گشته و با تار و پود آنان عجین شده است.

اکنون انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران در دوره‌ حساس و تاریخی دیگری قرار گرفته و با شهادت امام و رهبر، مجلس خبرگان رهبری ؛ این عالمان و آگاهان به زمان رهبر جدید انقلاب را معرفی نمودند، رهبری که به راستی یکی از بهترین تربیت یافتگان مکتب امامین انقلاب است. امروز راه همان راه و مسیر دیروز است و مسؤلیت و تکلیف اکنون دقیقا همان مسؤلیتی هست که در دوره امام خمینی و امام خامنه‌ای از خود نشان دادیم و بر آن پایداری و مقاومت کردیم. زمانه و شرایط کشور تغییر پیدا کرده، اما به توفیق الهی ذره‌ای در تکالیف و اراده ملی تزلزل و تردید ایجاد نشده، بلکه عزم ها و انگیزه‌های ملت افزایش نیز یافته است.

بسیج و بسیجیان ضمن اعلام بیعت از اعماق جان دل با رهبر و مقتدایمان اعلام میدارد که برای خدمت به ملت شریف ایران و دفاع از آرمان های بلند انقلاب اسلامی مطیع محض و گوش به فرمان می‌باشد.»