پیام تبریک رییس دادگستری تهران در پی انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران
در پی انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله، رئیس کل دادگستری استان تهران، با صدور پیامی این رویداد را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام علی القاصی به شرح زیر است:
"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّـهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»
شهادت جانسوز رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدسسره)، قلب مؤمنان را در غمی جانگداز فرو برد و این عروج ملکوتی، پاداشی عظیم برای یکعصر مجاهدت خالصانه و تدابیر داهیانه در راه اسلام، عزت ایران و دفاع از مستضعفان جهان توسط قائدامت می باشد.
بدینوسیله ضمن تبریک و تسلیت به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج الله تعالی فرجه) و ملت بزرگ ایران، بار دیگر با آرمانهای بلند امام خمینی (ره) و آن رهبر شهید تجدید میثاق نموده و بر ضرورت پاسداری از دستاوردهای انقلاب و تبعیت از ولایت و رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید مینمایم و در استمرار مسیر روشن انقلاب اسلامی ُ انتخاب «حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله» را بر اساس رای قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری و بیعت ملت بصیر ایران اسلامی، ُ تجـلیل نمـوده و گـرامی میـدارم.
از خداوند متعال، توفیق معظمله را در ادامه راه نورانی امامین انقلاب اسلامی و هدایت کشتی انقلاب اسلامی تا ظهور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء ، مسئلت دارم. والسلام علی عبادالله الصالحین
علی القاصی
رییس کل دادگستری استان تهران