پیام تبریک رییس دادگستری تهران در پی انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّـهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»

شهادت جانسوز رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره)، قلب مؤمنان را در غمی جانگداز فرو برد و این عروج ملکوتی، پاداشی عظیم برای یک‌عصر مجاهدت خالصانه و تدابیر داهیانه در راه اسلام، عزت ایران و دفاع از مستضعفان جهان توسط قائدامت می باشد.

بدینوسیله ضمن تبریک و تسلیت به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج الله تعالی فرجه) و ملت بزرگ ایران، بار دیگر با آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و آن رهبر شهید تجدید میثاق نموده و بر ضرورت پاسداری از دستاوردهای انقلاب و تبعیت از ولایت و رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نمایم و در استمرار مسیر روشن انقلاب اسلامی ُ انتخاب «حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله» را بر اساس رای قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری و بیعت ملت بصیر ایران اسلامی، ُ تجـلیل نمـوده و گـرامی میـدارم.

از خداوند متعال، توفیق معظم‌له را در ادامه راه نورانی امامین انقلاب اسلامی و هدایت کشتی انقلاب اسلامی تا ظهور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء ، مسئلت دارم. والسلام علی عبادالله الصالحین

علی القاصی

رییس کل دادگستری استان تهران