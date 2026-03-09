بیعت فرمانده نیروی هوافضای سپاه با رهبر جدید انقلاب

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فرمانده جدید کل قوا اعلام بیعت کرد.

به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی اعلام خبر انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«امروز حرف ما همان حرف مالک اشتر است به امیرالمومنین در هنگام بیعت:

اگر کوه‌ها را بخواهی تا همراهت به میدان نبرد روانه شوند، من آن‌ها را به حرکت درمی‌آورم.
دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم؛ بیعتی که تا آستانه شمشیر بر گردن نیز بر آن استوار بمانم.

‎لبیک یا خامنه‌ای»

